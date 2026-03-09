حمله هواداران سلطنت‌طلب به خبرنگار «کوردستان ۲۴» در لندن

34 دقیقه پیش

دلووان عمادالدین، خبرنگار شبکه‌ی خبری «کوردستان ۲۴»، روز دوشنبه، ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴) در حین پوشش خبری حملات هواداران رضا پهلوی به شهروندان و کسب‌وکارهای کوردستانی در لندن، توسط گروهی از سلطنت‌طلبان به‌شدت مجروح شد.

دلووان عمادالدین، گزارشگر شبکه‌ی «کوردستان ۲۴»، در حالی که مشغول تهیه‌ی گزارش از هجوم هواداران فرزند شاه پیشین ایران به یک رستوران متعلق به شهروندان کورد در لندن بود، مورد حمله‌ی وحشیانه قرار گرفت. طبق اطلاعات رسیده، حدود ۱۵ نفر از هواداران سلطنت‌طلب در این اقدام خشونت‌آمیز شرکت داشته و این خبرنگار را حین انجام وظیفه به‌شدت مجروح کرده‌اند.

تداوم حملات علیه شهروندان کورد در بریتانیا

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که طی هفته‌های اخیر، حملات سازمان‌یافته‌ی هواداران رضا پهلوی به شهروندان کورد و مراکز تجاری کوردستانی در پایتخت بریتانیا افزایش یافته است. شاهدان عینی گزارش می‌دهند که این گروه‌ها با رویکردی تهاجمی، دگراندیشان و مخالفان خود را در خارج از کشور هدف قرار می‌دهند.

زمینه و ابعاد سیاسی تنش‌ها

تحلیل‌گران معتقدند رضا پهلوی، فرزند دیکتاتور پیشین ایران، همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، تلاش‌های خود را برای احیای نظام پادشاهی در ایران تشدید کرده است. وی در این مسیر با اتخاذ رویکردی حذفی، مطالبات ملیت‌ها و اقلیت‌های مختلف ایران را تحت عنوان «تجزیه‌طلبی» سرکوب می‌کند. در همین راستا، هواداران وی در خارج از کشور با توسل به خشونت، به تقابل با فعالان و خبرنگارانی می‌پردازند که هویت و مطالبات متفاوتی را نمایندگی می‌کنند.

جایگاه رسانه‌ای کوردستان ۲۴

شبکه‌ی خبری «کوردستان ۲۴» یکی از نهادهای رسانه‌ای معتبر در اقلیم کوردستان است که مرکز اصلی آن در شهر اربیل قرار دارد. این رسانه با پایبندی به اصول حرفه‌ای، همواره به اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه درباره‌ی رویدادهای اقلیم کوردستان و جهان پرداخته است.