اداره‌ی کل شهرداری‌های دهوک، آمار کارها و پروژه‌های سال 2025 (1403-1404 ) را اعلام کرد

2 ساعت پیش

دیار بَحری، مدیرکل شهرداری‌های استان دهوک، در یک کنفرانس مطبوعاتی، گزارش سالانه‌ی کار و فعالیت‌های خود را برای سال 2025 (1403-1404 ) ارائه کرد و اعلام کرد که در سال گذشته 28 پروژه‌ی استراتژیک با بودجه‌ی 159 میلیارد دینار به اجرا درآمده‌اند.

بر اساس آمار، علاوه بر پروژه‌های اساسی، با 38 پروژه‌ی دیگر با بودجه‌ی 29 میلیارد دینار از محل بودجه‌ی وزارتخانه‌ها موافقت شده است. همچنین، 105 پروژه‌ی کوچک از محل سلفه‌ی شهرداری‌ها به مبلغ 2 میلیارد و 869 میلیون دینار انجام شده‌اند.

دیار بَحری اشاره کرد که در سال گذشته، در چهار مرحله، 4018 قطعه زمین میان کارمندان محدوده‌ی سِیمیل، تَناهی، آکره و خانِکی توزیع شده است. همچنین، 24 قطعه زمین برای پروژه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته و 121 قطعه زمین رُکن و ممتاز نیز فروخته شده‌اند که 100% درآمد آن‌ها برای اجرای پروژه‌ها در محدوده‌ی این شهرداری‌ها هزینه خواهد شد.

در حوزه‌ی حفظ محیط زیست، سه قرارداد بزرگ در شهرک‌های سِیمیل، آکره، شِخَن و بَردَرَش با بودجه‌ی 18 میلیارد و 615 میلیون دینار اجرا شده‌اند. در این چارچوب، 256,497 تن زباله و پسماند به کارخانه‌های بازیافت منتقل شده است.

همچنین، 120 هزار متر مربع زمین به فضای سبز تبدیل شده و 27,356 اصله درخت کاشته شده‌اند که با این اقدامات، نسبت فضای سبز در استان به حدود 12 درصد رسیده است.

مدیرکل شهرداری‌های دهوک توضیح داد که در سال گذشته، 771 هزار متر مربع خیابان آسفالت شده و 21,477 متر مربع بتن‌ریزی کوچه‌ها انجام شده است. در خصوص مجوزهای ساختمانی نیز، 987 مجوز برای ساختمان‌های مسکونی و 83 مجوز تجاری به شهروندان داده شده است.

در پایان کنفرانس مطبوعاتی، اشاره شد که در بخش اجاره‌ی املاک شهرداری، 1524 قرارداد وجود داشته که در آن 284 قرارداد تمدید و 356 قرارداد جدید نیز امضا شده‌اند.