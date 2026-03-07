ائتلاف اداره‌ی دولت در عراق با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی منطقه، بر مخالفت قاطع خود با استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه تأکید کرد.

ائتلاف اداره‌ی دولت، شنبه، ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴)، در نشستی اضطراری، پیامدهای امنیتی و اقتصادی تحولات اخیر بر عراق را بررسی کرد. این ائتلاف در بیانیه‌ی پایانی خود اعلام کرد: «ما به شدت تبدیل شدن عراق به میدان تسویه‌حساب‌های بین‌المللی یا مبدأ حمله به کشورهای همسایه را رد می‌کنیم.»

در این نشست، ضمن محکوم کردن هرگونه نقض حاکمیت ملی عراق، بر حمایت کامل از نهادهای دولتی و نیروهای مسلح جهت حفاظت از مرزها تأکید شد. این ائتلاف همچنین از جامعه‌ی جهانی خواست به مسئولیت‌های خود برای برقراری آتش‌بس فوری عمل کند.