تأکید نچیروان بارزانی بر نقش اقلیم کوردستان در ثبات منطقه
رئیس اقلیم کوردستان و رئیس جمهور ترکیه از طریق تلفن گفتگو کردند
رئیس اقلیم کوردستان و رئیسجمهور ترکیه بر لزوم اتخاذ راهکارهای سیاسی برای جلوگیری از گسترش درگیریها و محافظت از ملتها در برابر ویرانیهای جنگ تأکید کردند.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز شنبه، ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴)، طی تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، چالشهای امنیتی ناشی از جنگ در منطقه را بررسی کرد. طرفین در این گفتگو تأکید کردند که تشدید تنشها تهدیدی واقعی برای ثبات حال و آینده است.
رجب طیب اردوغان در این تماس از نقش برجسته و مثبت نچیروان بارزانی در حمایت از صلح و همزیستی در منطقه قدردانی کرد و آن را عاملی اساسی در کاهش تنشها دانست. رئیس اقلیم کوردستان نیز تصریح کرد که اقلیم کوردستان همچنان به عنوان کانون آرامش عمل کرده و از هرگونه گام صلحطلبانه و گفتگو برای حفظ منافع عمومی ملتهای منطقه پشتیبانی میکند.