نیروهای دموکراتیک سوریە دفاع نیروهای خود و غیرنظامیان را حق مشروع خود می‌دانند

58 دقیقه پیش

نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) اعلام کردند: در پی گلوله‌باران‌های مداوم و بی‌هدف گروه‌های مسلح به شهر دیر حافر، حق قانونی و مشروع آن‌ها است که از نیروهای خود و غیرنظامیان منطقه دفاع کنند. هسد می‌گوید که این حملات مستقیماً خانه‌های شهروندان را هدف قرار داده و خطر بزرگی برای زندگی ساکنان به وجود آورده است.

در بیانیه‌ای جدید که روز سه‌شنبه، ۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۶ دی ۱۴۰۴ )، توسط مرکز رسانه‌ای هسد منتشر شد، آمده است که گروه‌های عمشات و حمزات، که در لیست‌های تحریم بین‌المللی قرار دارند، به‌شدت شهر دیر حافر را گلوله‌باران کرده‌اند.

هسد تأکید کرد که علی‌رغم شدت حملات، هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی به صفوف نیروهای آن‌ها وارد نشده است، اما این عملیات با هدف ترساندن مردم و برهم زدن ثبات انجام شده است.

نیروهای دموکراتیک سوریه، این گروه‌ها را مسئول اصلی وخامت اوضاع و ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان معرفی کردند و اعلام داشتند که هرگونه پیامد خطرناکی در نتیجه‌ی این نقض‌ها، بر عهده‌ی طرف حمله‌کننده خواهد بود.

این موضع‌گیری هسد به منزله‌ی نشانه‌ای از آمادگی نیروهایشان برای هرگونه پاسخ‌گویی در صورت ادامه‌ی حملات تلقی می‌شود.

منطقه‌ی دیر حافر، در اطراف شرق حلب، یکی از نقاط حساسی است که دائماً تنش‌های امنیتی را تجربه می‌کند. گروه‌های مسلحی مانند عمشات و حمزات، که در چندین گزارش بین‌المللی به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند، در این مناطق مستقر هستند و غالباً خطوط تماس را گلوله‌باران می‌کنند.

٢