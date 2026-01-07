ا.ن.ک.س، خواستار آغاز یک فرآیند سیاسی جامع برای حفاظت از حقوق شهروندان شده است

شورای ملی کورد در سوریه (ا.ن.ک.س‌)، نگرانی عمیق خود را در قبال درگیری‌ها و بمباران محله‌های کوردنشین حلب ابراز کرد و هشدار داد که طبقه‌بندی این مناطق به عنوان "منطقه‌ی نظامی" از سوی ارتش سوریه، پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. این شورا همچنین خواستار آغاز یک فرآیند سیاسی جامع برای حفاظت از حقوق شده است.

در روز چهارشنبه، ۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۷ دی ۱۴۰۴)، دبیرخانه‌ی کل شورای ملی کورد در سوریه "اا.ن.ک.س‌"، طی بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود را نسبت به تشدید تحولات نظامی و درگیری‌ها در دو محله‌ی شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب ابراز داشت. این محله‌ها با اکثریت ساکنان کورد، ده‌ها هزار شهروند غیرنظامی را در خود جای داده‌اند.

این شورا در بیانیه‌ی خود اشاره کرد که بمباران توپخانه‌ای و موشکی این دو محله و تداوم درگیری‌ها در مناطق مسکونی، به شهادت و مجروح شدن ده‌ها شهروند منجر شده است.

همچنین، موج گسترده‌ای از آوارگی آغاز شده و هزاران خانواده ناچار به ترک خانه‌های خود در این دو محله و مناطق اطراف آن شده‌اند که این امر نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن بحران انسانی و امنیتی در شهر است.

خطر نظامی‌سازی منطقه

در بخش دیگری از این بیانیه، اا.ن.ک.س‌ نسبت به اقدامات نیروهای وابسته به دولت سوریه، به ویژه طبقه‌بندی این دو محله به عنوان "منطقه‌ی نظامی" و درخواست برای تخلیه‌ی ساکنان، به شدت هشدار داده است. این شورا، این اقدام را "نشانه‌ای خطرناک" تعریف کرده که ممکن است به تلفات جانی بیشتر در میان غیرنظامیان منجر شود و پیامدهای آن به دیگر مناطق سوریه نیز سرایت کند.

شورای ملی کورد، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و آرزوی بهبود برای مجروحان، درخواست‌هایی را مطرح کرده است:

- توقف فوری عملیات نظامی و رفع محاصره.

- اجازه‌ی دسترسی کمک‌های بشردوستانه و پزشکی برای آسیب‌دیدگان.

- روی آوردن به زبان گفت‌وگو و دوری از تحریکات رسانه‌ای.

- تضمین حفاظت از غیرنظامیان و دور نگه داشتن مناطق مسکونی از درگیری‌ها.

پیام سیاسی برای دمشق

اا.ن.ک.س‌ از دولت سوریه درخواست می‌کند تا برای آغاز یک فرآیند سیاسی جامع که به حل و فصل مسائل معلق شده منجر شود، پیش‌قدم شود.

این شورا همچنین خواستار حفاظت قانونی از حقوق تمامی اقلیت‌های سوریه، در رأس آنها حقوق مردم کورد، شده است؛ زیرا این تنها راه برای دستیابی به ثبات و ایجاد صلحی پایدار در کشور است.

این دو محله‌ی کوردها (اشرفیه و شیخ مقصود) در استان حلب، به مدت دو روز از سوی نیروهای وابسته به دولت سوریه محاصره شده بودند و طبق گزارش‌ها، در ساعت ۳ بعدازظهر روز چهارشنبه، ۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۷ دی ۱۴۰۴ )، دستور حمله به این دو محله صادر شد.