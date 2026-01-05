آمریکا بیشترین و افغانستان کمترین خوانندگان را دارند

عراق در لیست کمترین خوانندگان کتاب قرار دارد

36 دقیقه پیش

وب‌سایت World Population Review، لیستی از کشورهایی را منتشر کرده است شهروندان آن‌ها در سال ۲۰۲۵ بیشترین کتاب را خوانده‌اند و همچنین کشورهایی که کمترین زمان را برای مطالعه اختصاص داده‌اند.

بر اساس وب‌سایت World Population Review، بیشترین افرادی که در سال ۲۰۲۵ کتاب خوانده‌اند، در ایالات متحده‌ی آمریکا بوده‌اند و پس از آن هند و بریتانیا قرار دارند. همچنین افغانستان، برونئی، پاکستان و عربستان سعودی کمترین خوانندگان را دارند.

آمار کامل خوانندگان، تعداد کتاب‌ها و ساعات مطالعه بر اساس این کشورها به شرح زیر است:

- ایالات متحده: آمریکایی‌ها به عنوان پرخواننده‌ترین مردم در جهان، به طور متوسط حدود هفت ساعت در هفته را به مطالعه اختصاص می‌دهند. این میزان به ۳۵۷ ساعت در سال می‌رسد و هر شهروند آمریکایی سالانه تقریباً ۱۷ کتاب مطالعه می‌کند.

- هند: این کشور در رتبه‌ی دوم قرار دارد. نرخ مطالعه‌ی هفتگی هندی‌ها تنها پنج ساعت کمتر از آمریکایی‌ها است و مجموع ساعات مطالعه در سال به ۳۵۲ ساعت می‌رسد و هر فرد به طور متوسط سالانه ۱۶ کتاب می‌خواند.

- بریتانیا: این کشور در رتبه‌ی سوم قرار می‌گیرد. مردم بریتانیا هفتگی تقریباً شش ساعت و نیم مطالعه می‌کنند که در سال به ۳۴۳ ساعت می‌رسد. هر فرد سالانه تقریباً ۱۵ کتاب می‌خواند. فروش کتاب در این کشور رکورد ثبت کرده و حداقل ۲۱۲ میلیون کتاب به فروش رسیده است.

- فرانسه: مردم این کشور هفتگی تقریباً پنج ساعت و ۵۰ دقیقه مطالعه می‌کنند که در سال به ۳۰۵ ساعت می‌رسد. میانگین مطالعه برای هر فرد در این کشور، ۱۴ کتاب در سال است.

- ایتالیا: ایتالیایی‌ها به عنوان پنجمین کشور جهان از نظر کثرت مطالعه، هفتگی پنج ساعت و ۲۰ دقیقه مطالعه می‌کنند که در سال به ۲۷۸ ساعت می‌رسد. ایتالیایی‌ها سالانه ۱۳ کتاب برای هر فرد می‌خوانند.

بر اساس همین وب‌سایت، کشورهای نام‌برده شده افراد آن‌ها کمترین زمان را برای مطالعه اختصاص داده‌اند:

۱. افغانستان: ۲.۵۶ ساعت در هفته.

۲. برونئی: ۲.۵۹ ساعت در هفته.

۳. پاکستان: ۲.۶۰ ساعت در هفته.

۴. عربستان سعودی: ۲.۶۹ ساعت در هفته.

۵. امارات: ۲.۷۱ ساعت در هفته.

۶. بنگلادش: ۲.۷۵ ساعت در هفته.

۷. عراق: ۲.۷۷ ساعت در هفته.