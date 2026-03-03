نچیروان بارزانی و امانوئل مکرون بر حفظ آرامش و ثبات منطقه تأکید کردند

نچیروان بارزانی و امانوئل مکرون بر حفظ آرامش و ثبات منطقه تأکید کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – ریاست اقلیم کوردستان، اعلام کرد که رئیس اقلیم کوردستان و رئیسجمهور فرانسه، در یک مکالمه تلفنی بر ضرورت تشدید تلاشهای بینالمللی برای حل مسائل منطقه به شیوه مسالمتآمیز تأکید کردند.
ریاست اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد «عصر امروز سهشنبه ۳/۳/۲۰۲۶، جناب امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، با جناب نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، تماس تلفنی برقرار کرد.
در این مکالمه تلفنی، آخرین تحولات منطقه بررسی شد و دو طرف نگرانی خود را از گسترش جنگ ابراز داشتند و بر اهمیت حفظ آرامش و ثبات تأکید کردند.
در این مکالمه تلفنی، بر ضرورت تشدید تلاشهای بینالمللی برای آرام کردن اوضاع و حل مسائل به شیوه مسالمتآمیز و دیپلماتیک تأکید شد.
همچنین برخی مسائل دیگرِ مورد اهمیت دو طرف بررسی شد.»
ب.ن