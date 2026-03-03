1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نخست‌وزیر عراق در تماس تلفنی با نخست‌وزیر لبنان بر اهمیت گفت‌وگو و هماهنگی بین کشورهای عربی برای جلوگیری از خطرات جنگ تأکید کرد و حملات به آن کشور را شدیداً محکوم نمود.

سه‌شنبه ۳ مارس، دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که جوزف عون، نخست‌وزیر لبنان با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق تماس تلفنی برقرار کرد.

بر پایه بیانیه، در این مکالمه تلفنی اوضاع فعلی و پیشامدهای منطقه بررسی شد و بر تلاش برای ایجاد هماهنگی بین کشورهای عربی و پیگیری گفت‌وگو با هدف حفاظت از مردم منطقه در برابر خطرات تأکید شد.

السودانی حملات مستمر به لبنان را محکوم کرد و آن را تهدید خطرناک برای ثبات منطقه و نقض آشکار قوانین و معاهدات بین‌المللی دانست.

در بیانیه آمده است که دو طرف بر اهمیت تعهد جامعه بین‌المللی به مسئولیت‌های خود در توقف جنگ و پیامدهای خطرناک آن برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کردند.

ب.ن