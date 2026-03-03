1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تأکید کرد که تمام تلاش خود را برای حفاظت از مردم کوردستان و دور نگه داشتن آنها از جنگ و آشوب، به کار می‌گیرند.

سه‌شنبه ۳ مارس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز در اربیل بیمارستان خصوصی ۲۳۰ تخت‌خوابی ماجدی را افتتاح کردیم که با هزینه ۸۰ میلیون دلار احداث شد و ۴۲۰ فرصت شغلی ایجاد می‌کند.»

نخست‌وزیر افزود: «در این شرایط تأکید می‌کنیم که تمام تلاش خود را برای حفاظت از مردم کوردستان و دور نگه داشتن آنها از هر جنگ و آشوبی به کار می‌گیریم.»

Today in Erbil, I opened the new Majidi Hospital, built with an investment of $80 million, creating 420 jobs.



We will continue to do all we can to protect the people of Kurdistan and keep them away from war and harm’s way. pic.twitter.com/cDb4P3moJH — Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 3, 2026

ب.ن