نخستوزیر عراق: فقط دولت و نهادهای قانونی حق تصمیمگیری درباره جنگ و صلح را دارند
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر عراق، تأکید کرد که کشورش اجازه نمیدهد که از خاک، آسمان و آبهای آن برای درگیریهای منطقهای استفاده شود.
سهشنبه ۳ مارس، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق در نشست شورای وزیران این کشور، تأکید کرد «فقط دولت و نهادهای قانونی حق تصمیمگیری درباره جنگ و صلح را دارند.»
السودانی گفت «دولت به شدت و با تمام توان با هر تلاشی که قصد کشاندن عراق به درگیری را داشته باشد برخورد خواهد کرد، زیرا منافع عالی عراق بالاتر از هر چیز دیگری است.»
او تأکید کرد «اجازه داده نمیشود که از خاک، آسمان و آبهای عراق برای درگیریهای منطقهای استفاده شود.»
السودانی افزود «نیروهای مسلح عراق اعم از تمام جوامع و بخشهای آن به انجام وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و خصوصی و تأمین امنیت تمام سفارتخانه و فرستادههای دیپلماسی در کشور، پایبند است.»
السودانی توضیح داد «برای تعامل با بحران پیشبینی شده در روند صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی که احتمالاً به دلیل بسته شدن تنگه هرمز بروز کند، به وزارت نفت اختیار تام داده شده است.»
نخستوزیر عراق از سوءاستفاده از شرایط فعلی برای افزایش نرخ و احتکار کالا در بازار هشدار داد. همچنین از نیروهای سیاسی خواست که همبستگی را حفظ کنند و از اختلاف و رویارویی و جنگ تبلیغاتی پرهیز کنند.
نخستوزیر عراق گفت که کشورش در جایگاه ریاست اجلاس سران عرب در بغداد، تلاش خود را بر هماهنگی برای برقراری ثبات و توقف درگیریهای نظامی در منطقه، متمرکز میکند.
ب.ن