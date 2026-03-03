خبرگزاری فارس: خامنهای در شهر مشهد به خاک سپرده میشود
اربیل (کوردستان۲۴) – خبرگزاری فارس، امروز سهشنبه ۳ مارس، اعلام کرد که آیتالله علی خامنهای، رهبر فقید ایران، در شهر مشهد به خاک سپرده خواهد شد.
خامنهای، که ۳۶ سال رهبری کشور را بر عهده داشت، روز شنبه در ۸۶ سالگی در موجی از حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد.
او اصالتاً اهل مشهد، دومین شهر بزرگ ایران بود.
سپاه پاسداران در حساب تلگرام خود اعلام کرد که قبل از خاکسپاری، "مراسم وداع بزرگی" در تهران برگزار خواهد شد.
تاریخ خاکسپاری اعلام نشده است.
پس از درگذشت خامنهای، رهبری به یک شورای موقت سه نفره سپرده شد تا زمانی که مجلس خبرگان جانشین او را انتخاب کند.
ایافپی/ب.ن