کمال اتروشی: ذخایر نفت و گاز اقلیم کوردستان برای آیندهی انرژی عراق اساسی است
کمال اتروشی میگوید ، ذخایر نفت و گاز اقلیم کوردستان عاملی بنیادی و استراتژیک برای آیندهی انرژی در سراسر عراق است
کمال اتروشی، وزیر پیشین منابع طبیعی و کارشناس امور انرژی، در مصاحبهای ویژه با کوردستان ۲۴ اظهار داشت که صنعت نفت و گاز در اقلیم کوردستان از سال ۲۰۰۷ و پس از تصویب قانون نفت و گاز آغاز شده است. او همچنین اشاره کرد که ذخایر هیدروکربنی اقلیم کوردستان، چه به صورت نفت و چه گاز، عاملی کلیدی برای آیندهی بخش انرژی در سطح عراق و کوردستان به شمار میرود.
کمال اتروشی همچنین اظهار داشت که پیش از سال ۲۰۰۳، کوردستان به دلیل شرایط سیاسی نتوانسته بود هیچ گامی در زمینهی صنعت نفت بردارد، اما پس از آن، فرصت آزادانهای برای اقلیم کوردستان فراهم شد تا با تواناییهای خود آشنا شود و برای مدیریت منابع طبیعیاش اقدام کند. او تأکید کرد که در مقایسه با مساحت جغرافیاییاش، کوردستان دارای ذخایر غنی و خوبی از نفت و گاز است.
در بخش دیگری از سخنان خود، وزیر پیشین منابع طبیعی به نقش شرکتهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: «تاکنون در زمینهی تولید بهصورت عمده به شرکتهای خارجی تکیه شده است که بر اساس تواناییهای مالی و فناوریهای پیشرفتهی خود کار کردهاند.» او همچنین فاش کرد که در وزارتخانه تلاشهای زیادی برای تدوین نقشهی راهی با هدف افزایش سطح تولید نفت انجام شده است.
دربارهی موانع قانونی و تصویب قانون نفت و گاز فدرال، کمال اتروشی اعلام کرد که پیشنویس قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان از سال ۲۰۰۷ تصویب شده و نقاط مشترک زیادی با پیشنهاد عراق داشته است، اما مشکل در این بود که دولت وقت عراق فرصت ایجاد تفاهم عمیقی را فراهم نکرد.
کمال اتروشی همچنین به این نکته اشاره کرد که فقدان یک کمیتهی عالی در سطح عراق برای کنترل فعالیتهای انرژی، یکی از موانع اصلی بوده است. او گفت: «وقتی طرفین برای یک قانون عمومی به توافق نرسیدند، اقلیم کوردستان مجبور شد خود قانون نفت و گاز ویژهی خود را تدوین کند.»