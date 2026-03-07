تیپ ٤٠ و گردان ٣٣ حشد‌ شعبی مورد حمله قرار گرفت

مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق از حمله‌ی هوایی جنگنده‌های ناشناس به مقر تیپ ۴۰ و گردان ۳۳ حشد شعبی در مرزهای استان نینوا خبر داد.

شامگاه شنبه، ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴)، فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که در ساعت ۱۸:۱۰ به وقت محلی، چندین پایگاه نیروهای حشد شعبی در نینوا هدف بمباران هوایی قرار گرفتند.

بر اساس آمارهای اولیه، در این حمله یک عضو حشد شعبی کشته و ۳ تن دیگر زخمی شده‌اند و خسارات مادی سنگینی به این پایگاه‌ها وارد شده است. تحقیقات برای شناسایی عاملان این حملات از سوی نهادهای امنیتی آغاز شده است.