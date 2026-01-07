پرزیدنت بارزانی: جنگ و خشونت کنونی حلب بسیار نگرانکننده است
پرزیدنت از مقامات سوریه میخواهد که اختلافات سیاسی به اختلافات قومیتی تبدیل نشود
پرزیدنت مسعود بارزانی اعلام کرد که وضعیت خطرناک و جنگ و خشونتی که اکنون در شهر حلب جریان دارد، بسیار نگرانکننده است، زیرا زندگی غیرنظامیان و شهروندان بیگناه را تهدید میکند و خطر پاکسازی نژادی علیه کوردها در آن منطقه وجود دارد.
پرزیدنت بارزانی روز چهارشنبه، ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۶ (۱۷ دی ۱۴۰۴ کورد)، در مورد تنشها و ناآرامیهای محلههای کوردنشین شهر حلب در روژاوای کوردستان، پیامی را منتشر کرد.
در پیام پرزیدنت بارزانی آمده است که تغییرات سیاسی سوریه فرصتی مناسب برای یافتن راهحلی بود تا حقوق مشروع ملت کورد در سوریه رعایت شود و تمام مشکلات حلوفصل گردند. ایشان همچنین تأکید کرد که در این راستا، با تمامی طرفها تلاشهای فراوانی انجام دادهایم تا هرگونه مشکل و اختلاف از طریق گفتوگو و به شیوهای مسالمتآمیز حل شود.
همزمان، پرزیدنت بارزانی اظهار داشت: «این وضعیت خطرناک و جنگ و خشونتی که اکنون در شهر حلب وجود دارد، بسیار نگرانکننده است، جان غیرنظامیان و شهروندان بیگناه را تهدید میکند و خطر پاکسازی نژادی علیه کوردها در آن منطقه وجود دارد.»
پرزیدنت بارزانی در پیام خود از مقامات سوریه میخواهد که اختلافات سیاسی به اختلافات قومیتی تبدیل نشود و اجازه ندهند که در میان مشکلات و معضلات موجود در منطقهٔ حلب، شهروندان کورد دچار فشار، خشونت، اخراج از زادگاه اجدادی خود و پاکسازی نژادی شوند. ایشان همچنین از طرفهای کوردی، بهویژه «ههسهده» (نیروهای دموکراتیک سوریه)، میخواهد که هر آنچه در توان دارند برای توقف جنگ و درگیری و جلوگیری از خونریزی بیشتر انجام دهند و هر دو طرف برای حل مشکلات به راه گفتوگو و مذاکره روی آورند.
پرزیدنت بارزانی مجدداً تأکید کرد که ممکن نیست وجود اختلافات سیاسی به خطر افتادن جان غیرنظامیان و وقوع پاکسازی نژادی علیه ملت کورد منجر شود؛ این جنایتی علیه بشریت است و پیامدهای خطرناکی به دنبال خواهد داشت.
طی دو روز گذشته، هر دو محلهی کوردنشین اشرفیه و شیخ مقصود در استان حلب، از سوی نیروهای وابسته به دولت سوریه محاصره شدهاند و امروز چهارشنبه، ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۶ (۱۷ دی ۱۴۰۴ کورد)، ساعت سه بعدازظهر، دستور حمله به این دو محله صادر شد.