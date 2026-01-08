مدیر بیمارستان شیخ مقصود از خطر اتمام تجهیزات پزشکی خبر میدهد
گروههای مسلح حملات خود را به شدت به هر دو محلهی شیخ مقصود و اشرفیه آغاز کردهاند
مدیر بیمارستان شیخ مقصود در حلب اعلام کرد که به دلیل بمباران و حملات بیرویهی گروههای مسلح وابسته به دولت سوریه به محلههای کردنشین، ده شهروند شهید و شصت و پنج نفر دیگر مجروح شدهاند.
دکتر عبدالقادر حسکو، مدیر بیمارستان شیخ مقصود، روز پنجشنبه، ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴)، در گفتوگویی اختصاصی با کردستان۲۴ بیان کرد که در حال حاضر نبردی سخت و دشوار در جریان است و گروههای مسلح حملات خود را به شدت به هر دو محلهی شیخ مقصود و اشرفیه آغاز کردهاند.
او همچنین افزود: «در نتیجهی درگیریها و بمبارانهای سه روز گذشته، ده شهروند به شهادت رسیدهاند و شصت و پنج نفر دیگر مجروح شدهاند که حال برخی از آنان وخیم است.»
دکتر حسکو در مورد وضعیت سلامت و ظرفیت بیمارستان هشدار داد و خطر محاصرهی پزشکی را تشریح کرد. او توضیح داد: «گروههای مسلح از رسیدن هرگونه کمک و نیازهای پزشکی به بیمارستان ما جلوگیری میکنند. این وضعیت باعث شده است که میزان دارو و تجهیزات موجود به سمت اتمام برود و فاجعهای انسانی رخ دهد.»
مدیر بیمارستان به شیوهی حملات اشاره کرد و گفت: «گروههای مسلحی که وابسته به دولت سوریه هستند، بدون در نظر گرفتن اصول جنگ، محلهها را به شکلی بیرویه و کورکورانه بمباران میکنند و به سوی آنها تیراندازی میکنند. هدف اصلی آنها فقط کشتن مردم بیگناه است.»
در پایان سخنان خود، دکتر عبدالقادر از نقش نیروهای امنیتی قدردانی کرد و اظهار داشت که نیروهای امنیت داخلی حلب با روحیهی بالا در سنگرهای دفاعی حضور دارند و برای محافظت از جان ساکنان منطقه، شجاعانه با حملات گروههای مسلح مقابله کردهاند.
برای مدت سه روز است که گروههای مسلح وابسته به دولت سوریه، حملات نظامی خود را به دو محلهی کردنشین «اشرفیه» و «شیخ مقصود» در حلب آغاز کردهاند. آنها این دو محلهی کردنشین را به شکلی بیرویه بمباران میکنند که در نتیجهی آن، تعداد زیادی از ساکنان این محلهها آواره شدهاند و بخشی نیز قربانی گشتهاند.