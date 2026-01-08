سرنگونی پهپاد انتحاری و دفع حمله‌ی گسترده به محلات کوردی

4 ساعت پیش

در روز پنجشنبه، ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴ )، شهر حلب سوریه شاهد تشدید درگیری‌ها بود. در پی حملات پهپادی و زمینی به محلات کوردی شهر، نیروهای امنیت داخلی حلب یک پهپاد انتحاری را سرنگون کردند و به یک حمله‌ی گسترده‌ی شبه‌نظامیان وابسته به دولت سوریه نیز پاسخ دادند.

این تحولات با واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همراه شد و نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نسبت به تغییر ترکیب جمعیتی منطقه هشدار داد.

سرنگونی پهپاد انتحاری در حلب

تیم‌های پدافند هوایی نیروهای امنیت داخلی در شهر حلب، روز پنجشنبه، ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴ )، یک پهپاد انتحاری دیگر را که متعلق به ارتش وابسته به دولت موقت سوریه بود، سرنگون کردند تا خطرات احتمالی آن برای منطقه خنثی شود. این اقدام در ادامه‌ی تلاش‌های امنیتی برای حفظ آرامش شهر و ساکنان آن صورت گرفت.

در پی افزایش استفاده از پهپادهای انتحاری توسط گروه‌های مسلح وابسته به دولت موقت سوریه در گذشته، که هدف آن انجام حملات ناگهانی و برهم زدن ثبات مناطق آرام بوده است، نیروهای امنیت داخلی حلب بر ادامه‌ی حفاظت از منطقه و مقابله با هرگونه اقدام تخریبی تأکید کردند. این چندمین بار در سال گذشته است که حملات مشابه هوایی خنثی می‌شوند.

دفع حمله‌ی گسترده به محلات کوردی حلب

نیروهای امنیت داخلی در شهر حلب یک حمله‌ی گسترده‌ی زمینی و هوایی شبه‌نظامیان وابسته به دولت سوریه را به محلات شیخ مقصود و اشرفیه دفع کردند و خسارات جانی و نظامی زیادی به مهاجمان وارد آوردند.

این حمله که پس از سه روز گلوله‌باران شدید با تانک و موشک‌های گراد آغاز شد، در ساعات اولیه‌ی صبح پنجشنبه، ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴)، به وقوع پیوست. در این حمله‌ی همه‌جانبه، بیش از ۶۰ تانک و نفربر زرهی، هزاران شبه‌نظامی و پشتیبانی پهپادی مشارکت داشتند. نیروهای مهاجم در خطوط نبردِ اشرفیه، کاستلو و گورستان‌ها با مقاومت شدید مواجه شدند.

در نتیجه‌ی این مقابله، یک تانک و پنج خودروی نظامی مهاجمان به طور کامل منهدم شدند و هفت پهپاد انتحاری نیز سرنگون گشتند. همچنین، ده‌ها شبه‌نظامی مهاجم کشته شدند و نیروهایشان وادار به فرار و عقب‌نشینی گشتند.

این تحول خطرناک در حالی رخ داد که نیروهای دمشق تلاش می‌کنند این محلات کوردی را به اشغال خود درآورند و ساکنان آن را به اجبار آواره کنند. نیروهای امنیتی در حلب تأکید کردند که این حمله هیچ توجیه قانونی و نظامی ندارد و دولت موقت سوریه را مسئول اصلی وخامت اوضاع و جان غیرنظامیان می‌دانند.

واکنش‌ها به تشدید درگیری‌ها در حلب

فَتح‌الله حسینی، نماینده‌ی اداره‌ی خودمختار در سلیمانیه، روز پنجشنبه، ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴)، در یک نشست خبری خواستار یافتن راه‌حلی فوری برای پایان دادن به حملات و تجاوزات به دو محله‌ی کوردی شد.

حسینی اظهار داشت: «سوریه‌ی جدید باید برای تمام اقلیت‌ها و ملت‌ها باشد، زیرا دمشق تنها پایتخت یک شخص یا یک طایفه نیست، بلکه متعلق به تمام سوری‌ها است». او همچنین افزود: «آنها نمی‌توانند اراده‌ی کوردها را بشکنند و پس از سقوط اسد و رژیم بعث، سوریه بار دیگر به سوی مرحله‌ای خطرناک پیش می‌رود و تنها طرفی که به صلح در سوریه پایبند است، کوردها هستند».

حسینی از کشورهای بین‌المللی خواست تا در برابر این حملات موضع جدی اتخاذ کنند و گفت: «گروه‌های مسلحی که به دو محله‌ی کوردی حمله کرده‌اند، در لیست ترور قرار دارند و جنگ نیابتی علیه کوردها به راه انداخته‌اند». او تأکید کرد که سوریه تاب یک جنگ دیگر را ندارد.

هم‌زمان با این وقایع، تظاهراتی مردمی علیه حمله‌ی گروه‌های وابسته به دولت سوریه به دو محله‌ی شیخ مقصود و اشرفیه در حلب، در دیاربکر واقع در شمال کوردستان، برگزار شد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، نیز در پیامی اعلام کرد که حوادث حلب و هدف قرار دادن کوردها به منظور تغییر ترکیب جمعیتی منطقه و ایجاد خطر برای جان شهروندان غیرنظامی، مشروعیت دولت دمشق و وجدان جامعه‌ی بین‌المللی را زیر سؤال می‌برد. او تصریح کرد که جنگ و خشونت، راه‌حل بنیادین هیچ مشکلی نیست و هیچ بهانه و توجیهی نباید راه را برای پاکسازی نژادی باز کند. نخست‌وزیر اقلیم کوردستان همچنین افزود: «حمله به محلات کوردی شهر حلب ما را عمیقاً نگران کرده است».

در همین راستا، وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه، ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴ )، اعلام کرد که آنکارا آماده است تا در صورت درخواست دمشق، هرگونه پشتیبانی نظامی لازم را در نبردهای ارتش سوریه علیه نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در داخل شهر حلب ارائه دهد.

بر اساس بیانیه‌های رسمی ترکیه، عملیات چند روز اخیر در حلب به طور کامل توسط نیروهای سوری انجام شده است و ارتش ترکیه تاکنون به طور مستقیم در آن مشارکت نداشته است؛ اما مقامات نظامی این کشور تأکید کردند که تغییرات را به دقت و ساعت به ساعت رصد می‌کنند. رئیس پارلمان ترکیه نیز اظهار داشت که وضعیت بسیار حساس است و آنها آماده‌اند تا هر گامی را برای پایان دادن به این درگیری‌ها و برقراری ثباتی که خودشان می‌خواهند، بردارند.

این موضع جدید آنکارا در حالی اتخاذ شد که مناطق کوردی حلب، به ویژه دو محله‌ی شیخ مقصود و اشرفیه، در ۴۸ ساعت گذشته تحت حملات شدید و متمرکز قرار گرفتند که منجر به کشته شدن حداقل چهار نفر و آوارگی هزاران غیرنظامی به دلیل گلوله‌باران‌ها شد.

ترکیه به عنوان اصلی‌ترین حامی بین‌المللی دولت موقت سوریه شناخته می‌شود و نیروهای کورد، به ویژه نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند. ترکیه پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت عدم ادغام این نیروها در ساختار دولت مرکزی، با حمله‌ی نظامی مواجه خواهند شد. این تحولات در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴ )، نشان‌دهنده‌ی احتمال گسترش جنگ به سطح منطقه‌ای است، به خصوص که تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای آرام کردن اوضاع تاکنون نتیجه‌ی ملموسی نداشته است و طرفین به ارسال نیروهای بیشتر به خطوط نبرد ادامه می‌دهند.