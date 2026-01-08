2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان، به طور مفصل در خصوص توافق بر سر یک نامزد مشترک برای ریاست جمهوری عراق، گفت‌وگو کردند.

امروز پنجشنبه ۸ ژانویه، هیئت‌های مذاکره کننده پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان در اربیل دیدار کردند.

گزارشگر کوردستان۲۴ از محل برگزاری این دیدار، گزارش داد که دو طرف درباره تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان و ازسرگیری فعالیت پارلمان کوردستان و تعیین نامزد برای ریاست جمهوری عراق گفت‌وگو کرده‌اند.

بر پایه گزارش یکی از احتمالات در خصوص تعیین نامزد برای ریاست جمهوری عراق، توافق اتحادیه میهنی و پارت دموکرات کوردستان بر سر یک نامزد مشترک است و درباره آن به طور مفصل گفت‌وگو شده است.

در صورت توافق پارت دموکرات و اتحادیه میهنی در خصوص تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کوردستان، زمینه برای ازسرگیری فعالیت پارلمان کوردستان و تعیین نامزد برای ریاست جمهوری عراق هم فراهم می‌شود.

هیئت مذاکره کننده پارت دموکرات از هوشیار زیباری، پشتیوان صادق، دلشاد شهاب، امید صباح و هیئت مذاکره کننده اتحادیه میهنی نیز از قباد طالبانی، درباز کسرت رسول، د. ریواس فائق و شالاو شیخ صلاح، تشکیل شده بود.

