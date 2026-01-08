3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که حوادث حلب و هدف گرفتن مردم کورد به قصد ایجاد تغییرات جمعیتی، مقامات دمشق و وجدان جامعه بین‌المللی را زیر سئوال می‌برد و نباید با هیچ بهانه‌ای پاکسازی نژادی را مجاز کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۸ ژانویه، در خصوص حوادث حلب در سوریه، پیامی منتشر کرد.

نخست‌وزیر در پیام خود، نوشت:«حوادث حلب و هدف گرفتن مردم کورد به قصد ایجاد تغییرات جمعیتی در منطقه و در معرض خطر قرار دادن زندگی شهروندان غیرنظامی، مقامات دمشق و وجدان جامعه بین‌المللی را زیر سئوال می‌برد.»

بارزانی، تاکید کرد:«جنگ و خشونت، هیچ مشکلی را به طور ریشه‌ای حل نمی‌کند. نباید با هیچ بهانه و توجیهی پاکسازی نژادی را مجاز کرد. حمله به محله‌های کوردنشین شهر حلب، عمیقا موجب نگرانی ما شده است.»

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، همچنین اظهار داشت:«امیدواریم همه طرف‌ها صبوری پیشه کنند و از زندگی شهروندان محافظت کنند و برای حل مشکلات گفت‌وگو و مذاکره را در پیش گیرند. همچنین امیدواریم نظام حکمرانی فعلی سوریه در سطح یک نظام دموکراتیک و فراگیر برای همه مردم سوریه، عمل کند.»

ب.ن