جبار مصطفی میگوید حدود سه میلیون متر مربع زمین مینگذاری شده را پاکسازی کردهاند و هنوز مین قربانی میگیرد
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس مرکز مینزدایی اقلیم کوردستان، میگوید که در سال میلادی گذشته ۳۰ نفر در اثر انفجار مین قربانی شدهاند. او تاکید کرد که همچنین نزدیک به سه میلیون متر مربع از زمینهای مینگذاری شده را پاکسازی کردهاند.
جبار مصطفی، رئیس مرکز مینزدایی اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۸ ژانویه در یک کنفرانس خبری، گزارش سازمان متبوع برای سال ۲۰۲۵ را ارایه کرد.
او گفت که در سال میلادی گذشته، توانستهاند مساحت 2,716,250 متر مربع زمین مینگذاری شده را پاکسازی کنند که شامل ۵۳ میدان مین بوده و2,997 مین ضد نفر و ضد تانک را خنثی کردهاند.
وی افزود که در سال گذشته ۱۳ دوره مختلف فنی و آموزشی برای ۱۴۵ کارمند مرکز مینزدایی برگزار کردهاند که هدف از آن ارتقای سطح مهارت آنها در پاکسازی میادین مین بوده است.
در خصوص آگاهی بخشی به شهروندان از خطرات مین نیز گفت که با استفاده از 48,269 ابزار مختلف رسانهای و شبکههای اجتماعی توانستهاند به شیوههای مختلف به حدود یک میلیون شهروند، اطلاعرسانی کنند.
جبار مصطفی، نگرانی خود را از افزایش آمار قربانیان مین ابراز داشت و گفت:«متاسفانه آمار قربانیان سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال ۲۰۲۴ افزایش پیدا کرده است.»
رئیس مرکز مینزدایی، خاطرنشان کرد که در سال ۲۰۲۵، ۱۸ مورد انفجار مین ثبت شده است که در اثر آن ۱۲ هممیهن جان خود را از دست داده و ۱۷ نفر دیگر مجروح شدهاند.
ب.ن