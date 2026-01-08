مظلوم عبدی: حملات به شیخ مقصود و اشرفیه حلب در حکم جنایت جنگی و نسلکشی است
مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، روز پنجشنبه، ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴)، اعلام کرد که تداوم حملات نظامی و توسل به زبان جنگ علیه محلههای شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب، غیرقابل قبول است و تمامی فرصتهای رسیدن به تفاهم سیاسی را از بین میبرد.
فرماندهی کل قسد اشاره کرد که استقرار تانک و توپخانه در مناطق مسکونی غیرنظامیان و بمباران شهروندان بیدفاع، تلاشی خطرناک برای تحمیل راهحلی یکجانبه از طریق زور محسوب میشود. مظلوم عبدی تأکید کرد که انجام این حملات، بهویژه در شرایطی که روند مذاکرات در جریان است، بستری را برای تغییرات دموگرافیک اجباری فراهم میآورد و خطر وقوع نسلکشیهایی مشابه جنایات پیشین در مناطق ساحلی سوریه و سویدا را ایجاد میکند که پیشتر بهعنوان جنایت جنگی طبقهبندی شدند.
عبدی بیان داشت که برای جلوگیری از یک فاجعهی انسانی بزرگ، چندین روز است که با تمامی طرفهای داخلی و بینالمللی در تماس هستند تا حملات در اسرع وقت متوقف شوند. او همچنین همدردی عمیق خود را با خانوادههای شهدای این درگیریها ابراز کرد و برای مجروحان آرزوی بهبودی عاجل داشت. عبدی بر حمایت کامل از ساکنان محلههای تحت محاصرهی حلب تأکید کرد.
این اظهارات مظلوم عبدی در حالی ایراد شد که در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴ )، درگیریها در شمال سوریه وارد مرحلهی جدیدی از پیچیدگی شده است. محلههای شیخ مقصود و اشرفیه که اغلب ساکنان آن را کُردها تشکیل میدهند، با حملهای همهجانبه از سوی نیروهای دمشق مواجه شدهاند. استفاده از تسلیحات سنگین در مرکز شهر، تهدیدی جدی برای زندگی هزاران شهروند ایجاد کرده است که اکنون میان درگیریهای میدانی و فشارهای دیپلماتیک گرفتار شدهاند. نیروهای دمشق این مناطق را "منطقه نظامی بسته" اعلام کردهاند و از مردم غیرنظامی خواستهاند تا از مواضع نظامی قسد فاصله بگیرند. گزارشها حاکی از آن است که هزاران غیرنظامی از این مناطق در حال تخلیه هستند و گذرگاههای بشردوستانه نیز برای خروج آنها ایجاد شده است. این درگیریها تاکنون منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر و آوارگی هزاران غیرنظامی شده است.