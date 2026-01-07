روابط بین کوردها و دولت انتقالی سوریە بحرانی شده است

4 ساعت پیش

درگیری‌های شدید میان نیروهای وابسته به دولت سوریه و ساکنان کورد در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب، در تاریخ چهارشنبه، ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ (۷ ژانویه ۲۰۲۶)، به اوج خود رسیده است. مسئولان محلی و نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) درباره تشدید حملات هشدار داده‌اند و از گسترش دامنه جنگ ابراز نگرانی کرده‌اند.

نوری شیخو، رئیس مشترک شورای محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه، روز چهارشنبه، ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، به شبکه‌ی کوردستان۲۴ اعلام کرد که وضعیت منطقه بسیار آشفته و دشوار است و نیروهای دولتی سوریه با سلاح‌های سنگین حمله می‌کنند. او افزود که این حملات از هشت جهت انجام می‌شود و تاکنون هشت غیرنظامی کشته و ۴۷ نفر دیگر مجروح شده‌اند. وی همچنین از پرزیدنت بارزانی، طرف‌های ذی‌ربط و افکار عمومی خواست تا سریعاً برای جلوگیری از این حملات وارد عمل شوند و سکوت نکنند.

نیروهای آسایش داخلی حلب نیز در بیانیه‌ای از افزایش شمار قربانیان غیرنظامی به ۶۱ نفر (شامل ۷ کشته و ۵۴ مجروح، که بیشتر آن‌ها زن و کودک هستند) خبر دادند. این نیروها اعلام کردند که این تلفات در نتیجه بمباران شدید گروه‌های مسلح وابسته به دولت دمشق با استفاده از تانک، توپخانه و پهپاد بر مناطق مسکونی رخ داده است. آسایش حلب همچنین تأکید کرد که این حملات هم‌زمان با اعمال محاصره شدید تانک‌ها بر دو محله‌ی مذکور است و این اقدامات را یادآور شیوه‌های رژیم بشار اسد در استفاده از زور نظامی و بهانه‌های ساختگی برای تسلیم کردن مناطق توصیف کرد.



هشدار هسد درباره گسترش درگیری‌ها و تکذیب حضور نظامی در حلب

نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) در بیانیه‌ای رسمی، هرگونه حضور نظامی خود در شهر حلب را رد کردند و هشدار دادند که ادامه حملات به شیخ مقصود و اشرفیه، سوریه را به سمت یک جنگ گسترده‌تر سوق خواهد داد. این نیروها اعلام کردند که بیش از شش ماه است که محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه تحت محاصره کامل مسلحان وابسته به دولت دمشق قرار دارند. ه.س.د قاطعانه تأکید کرد که این دو محله هیچ تهدید نظامی ایجاد نمی‌کنند و محل شروع حملات به شهر حلب نیستند. فرماندهی ه.س.د ادعاهای منتشر شده توسط مسلحان وابسته به دولت دمشق مبنی بر تحرکات نظامی ه.س.د در این محله‌ها را دروغ و ساختگی خواند و هدف از این ادعاها را تنها توجیه محاصره، بمباران و کشتار غیرنظامیان دانست. هسد همچنین تأکید کرد که تمامی نیروهایش پیشتر بر اساس توافقی روشن از حلب خارج شده‌اند و پرونده امنیتی به نیروهای آسایش داخلی سپرده شده است.



تکذیب آتش‌بس و آماده‌سازی برای حمله‌ی گسترده

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای آسایش داخلی حلب، هرگونه آتش‌بس را به شدت رد کرد و هشدار داد که نیروهای دولت دمشق در پوشش انتشار شایعات فریبنده، خود را برای انجام یک حمله نظامی گسترده در ساعات آینده آماده می‌کنند. این مرکز بیان کرد که تمام تلاش‌ها برای آرام کردن اوضاع به دلیل پافشاری نیروهای دولت دمشق بر جنگ، شکست خورده است. آسایش حلب اعلام کرد که نیروهای دولتی تا کنون چهار حمله پیاپی با تانک و زره‌پوش انجام داده‌اند که توسط نیروهای آسایش و با حمایت ساکنان محله‌ها دفع شده است. این مرکز تأکید کرد که ساکنان شیخ مقصود و اشرفیه به ماندن در خانه‌های خود پایبند هستند و کوچ اجباری را به شدت رد می‌کنند، همچنین طرف مقابل را مسئول هرگونه پیامد خطرناک ناشی از این حملات دانست.



درخواست کمک ایزدی‌های حلب و تعلیق پروازهای فرودگاه حلب

ایزدی‌های ساکن محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب که شمار آن‌ها به ۱۲۰۰ خانواده می‌رسد، با بمباران و تهدید به اخراج روبرو هستند و خواستار کمک فوری شده‌اند. آن‌ها در درخواستی فوری از شورای روحانی ایزدی در عراق، نمایندگان ایزدی در پارلمان عراق و نهادها و سازمان‌های داخلی ایزدی خواستند که برای جلوگیری از کشتار ایزدی‌های محاصره شده یا آواره شده در این محله‌ها، فوراً مداخله کنند.

در واکنش به وخامت اوضاع امنیتی، سازمان عمومی هواپیمایی و حمل‌ونقل هوایی سوریه تصمیم گرفت تا مدت تعلیق پروازهای فرودگاه بین‌المللی حلب را تمدید کند. بر اساس بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) منتشر کرده است، این تعلیق تا ساعت ۱۱:۰۰ شب پنج‌شنبه، ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶)، ادامه خواهد داشت. این تصمیم در پی وخامت اوضاع امنیتی و ادامه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولت سوریه و نیروهای آسایش داخلی در شهر گرفته شده است. همچنین، تمامی پروازهایی که قرار بود در حلب فرود آیند یا از آنجا پرواز کنند، به فرودگاه بین‌المللی دمشق منتقل شده‌اند.



مذاکرات ترکیه در مورد سوریه

در همین حال، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه‌ی ترکیه، روز چهارشنبه، ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ (۷ ژانویه ۲۰۲۶)، اعلام کرد که ترکیه تحولات در سوریه را از نزدیک رصد می‌کند و امیدوار است زمینه مناسبی برای مذاکرات فراهم شود. وی پس از دیدار با اسعد شیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، گفت که ترکیه به دقت مذاکرات میان اسرائیل، سوریه و آمریکا را پیگیری می‌کند و در رایزنی مداوم با هر دو طرف سوریه و آمریکا است. فیدان همچنین اشاره کرد که در پاریس با تام باراک دیدار کرده و تحولات و مذاکرات سه‌جانبه میان سوریه، اسرائیل و آمریکا مورد بحث قرار گرفته است. وزیر امور خارجه‌ی ترکیه ابراز امیدواری کرد که راه حلی برای دستیابی به ثبات و توافقی رضایت‌بخش برای همه طرف‌ها پیدا شود.



