مقتدی صدر در پیام خود بر ضرورت حفاظت از مردم سوریه با تمامی طوایف و اقلیت‌هایش تأکید کرد

1 ساعت پیش

رهبر جریان صدر در عراق، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت سوریه ابراز می‌کند و خواستار حفاظت از اقلیت‌های دینی و قومی آن کشور در برابر هرگونه تهدید و خشونت می‌شود. در پیامی که در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴) منتشر شد، مقتدی صدر دعاها و امید خود را برای آرامش سوریه بیان کرد.

او در پیام خود بر ضرورت حفاظت از مردم سوریه با تمامی طوایف و اقلیت‌هایش تأکید کرد و به ویژه به لزوم حفاظت از اهل سنت، شیعیان، دروزی‌ها، کوردها، مسیحیان و تمامی دیگر اقلیت‌های آن کشور اشاره نمود.

صدر ابراز امیدواری کرد که سوریه و مردمش از هرگونه بدی، خشونت و آسیب در امان باشند و این به عنوان اشاره‌ای به وضعیت ناگواری است که به دلیل جنگ و درگیری‌ها بر آن کشور حاکم شده است. این موضع‌گیری رهبر جریان صدر در حالی است که در اوایل سال ۲۰۲۶، صحنه‌ی سوریه به ویژه مناطق شمالی و شهر حلب، شاهد تشدید خطرناک نظامی و درگیری‌های خونین بوده است.

ذکر نام کوردها و اقلیت‌های دینی مختلف در پیام یک رهبر برجسته‌ی عراقی، نشانه‌ای از اهمیت بین‌المللی و منطقه‌ای به حفاظت از تنوع ملی و دینی در سوریه است، از ترس وقوع هرگونه پاکسازی قومی یا نسل‌کشی که صلح منطقه را تهدید کند. پیام صدر بازتاب‌دهنده‌ی نگرانی عمومی است که در محافل سیاسی و دینی منطقه در مورد آینده‌ی همزیستی در سوریه ایجاد شده است.