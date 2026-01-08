فراخوانی از بنیاد خیری بارزانی برای کمک به آوارگان حلب در عفرین
بنیاد خیری بارزانی، کارزاری بزرگ انسانی را برای ارسال کمکهای اولیه به کوردهای روژاوای (کوردستان سوریه) حلب اعلام کرد.
بر اساس اطلاعیهای که روز پنجشنبه، ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴ ) منتشر شده است، بنیاد خیری بارزانی پیامی را به عنوان فراخوانی برای کمک به کوردهای روژاوای حلب منتشر کرد و در آن آورده است:
«بنیاد خیری بارزانی، از منظر ارزشها و اصول انسانی، با نگرانی فراوان به تشدید و افزایش تنشها و ناآرامیها در شهر حلب مینگرد. بدون شک، اینگونه تنشها به فاجعهی انسانی و آوارگی مردم منطقه از خانه و کاشانهی خود منجر خواهد شد؛ بنابراین، حفاظت از جان شهروندان غیرنظامی و جلوگیری از مهاجرت اجباری، که متأسفانه این تنشها موجب فلاکت و سرگردانی زنان و کودکان و شهروندان غیرنظامی و بحرانهای انسانی دیگر میشوند، اهمیت دارد.»
این بنیاد میافزاید: «بنیاد خیری بارزانی پیش از این نیز، نقش چشمگیری در یاری رساندن به مردم آسیبدیده در منطقه که به دلیل جنگ آواره شده بودند، ایفا کرده است. اکنون نیز به دلیل تنشهای حلب، بسیاری از آوارگان به عفرین روی آوردهاند که بر اساس آمار اولیه، تعداد آنها به ۲۲ هزار خانواده میرسد.»
همین فراخوان، بنیاد خیری بارزانی اشاره کرده است که از این رو، دفتر بنیاد خیری بارزانی در عفرین، کارزاری بزرگ انسانی را برای تأمین و فراهم آوردن کمکهای اولیه برای آن دسته از آوارگانی که به دلیل این جنگ به عفرین روی آوردهاند، اعلام میکند. این بنیاد میگوید: «در اینجا، بنیاد خیری بارزانی از آژانسها، سازمانها، جامعهی بینالملل، مردم نیکوکار اقلیم کوردستان و کوردهای دیاسپورا در خارج درخواست میکند تا یاریرسان و پشتیبان بنیاد خیری بارزانی باشند تا بتوانیم کمکهای انسانی را به مردم منطقه برسانیم.»