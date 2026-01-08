ائتلاف مسیحی پیامی به افکار عمومی جهان میفرستد
ائتلاف مسیحی، بیانیهای فوری برای افکار عمومی جهان، شورای امنیت بینالملل و اتحادیهی عرب ارسال کرد
روز پنجشنبه، ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴ )، ائتلاف مسیحی بیانیهای را در مورد وضعیت ایزدیهای حلب و تهدیداتی که با آنها مواجه هستند، منتشر کرد و اشاره داشت که این ائتلاف با نگرانی فراوان تحولات خطرناکی را که شهر حلب به ویژه در محلههای (شیخ مقصود و اشرفیه) شاهد آن است، زیر نظر دارد. در این محلهها، صدها خانوادهی ایزدی، درخواستی فوری صادر کرده و نسبت به خطرات بزرگی که به دلیل مهاجرت اجباری، محاصره و بمبارانهای بیهدف محلههای مسکونی، موجودیت آنها را تهدید میکند، هشدار دادهاند.
در این بیانیه، ائتلاف مسیحی اعلام کرد که بر اساس اطلاعات موجود، بیش از ۱۲۰۰ خانوادهی ایزدی با وضعیتی فاجعهبار انسانی روبهرو هستند، با افزایش نشانههایی دال بر احتمال وقوع نقضهای گستردهای که میتواند به سطح جنایت جنگی یا پاکسازی قومی برسد، آن هم در سایهی نبود حفاظت و عدم وجود کریدورهای امن.
ائتلاف مسیحی از جامعهی بینالملل و در رأس همهی آنها، شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیهی کشورهای عربی، اتحادیهی اروپا، کمیسیون حقوق بشر، و سازمانهای سازمان ملل متحد درخواست میکند که برای توقف فوری عملیات نظامی و بمبارانهای بیهدف در محلههای مسکونی، همچنین تأمین کریدورهای انسانی امن برای انتقال غیرنظامیان تحت محاصره و اعمال فشار دیپلماتیک جدی بر طرفهای درگیر برای توقف درگیریهای مسلحانه، به فوریت مداخله کنند. علاوه بر این، اعزام یک تیم تحقیقاتی بینالمللی بیطرف برای مستندسازی نقضها و تضمین حفاظت از خانوادههای ایزدی و جلوگیری از تکرار هرگونه سناریوی مشابه نسلکشی را درخواست مینماید.
همین بیانیه، ائتلاف مسیحی نسبت به ادامهی وخامت اوضاع انسانی هشدار میدهد و معتقد است که این وضعیت به موجهای جدید آوارگی و مهاجرت، از هم پاشیدن ساختار اجتماعی، گسترش هرجومرج و افراطگرایی و همچنین تهدید ثبات منطقه منجر خواهد شد. ائتلاف مسیحی میافزاید: «مجدداً تأکید میکنیم که هرگونه هدف قرار دادن غیرنظامیان به دلیل هویت دینی یا ملی آنها، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.» ائتلاف مسیحی همدردی کامل خود را با خانوادههای ایزدی تحت محاصره ابراز و نگرانی عمیق خود را از تکرار فجایع گذشته بیان کرده است. همچنین، از موضعگیری انسانی و روشن پرزیدنت بارزانی در بیانیهی اخیرش که بر این نکته تأکید کرده بود که اختلافات سیاسی نباید بهانهای برای به خطر انداختن جان غیرنظامیان یا انجام پاکسازی قومی شود، قدردانی نمود.
ائتلاف مسیحی درخواست خود را از تمامی طرفهای سوری برای پایبندی به گزینهی گفتوگو و احترام به حقوق تمامی اقلیتها، همچنین دوری از خشونت، تمدید میکند. ائتلاف مسیحی در این لحظات حساس میگوید: «خانوادههای ایزدی را پیش از آنکه دیر شود نجات دهید، بمباران و محاصره را فوراً متوقف کنید و غیرنظامیان را از خطر نسلکشی محافظت نمایید.» در پایان بیانیه آمده است: «زمان رو به اتمام است، خطر در حال افزایش، و وجدان بشری در برابر آزمونی جدید قرار دارد. خواهران و برادران ایزدی ما ده سال پیش با نسلکشی توسط داعش مواجه شدند و هنوز زخمهایشان التیام نیافته است. جهان نباید تنها تماشاگر باشد در حالی که مردمی صلحدوست از ریشه در خطر نابودی قرار دارند.»