مرشید خزنوی: کوردهای حلب با تلاش برای نسلکشی روبهرو هستند و ارادهشان شکسته نخواهد شد
مرشید خزنوی بر اهمیت نقش پرزیدنت بارزانی در وضعیت کنونی حلب تأکید کرد
مرشد خزنوی«پرزیدنت بارزانی به دلیل جایگاه و روابط بینالمللی مؤثر خود، میتواند فشار بزرگی را برای توقف این جنگ و جلوگیری از نسلکشی کوردها در حلب ایجاد کند.»
مرشید خزنوی، شخصیت دینی و اجتماعی شناختهشدهی روژاوای کوردستان، به "کوردستان ۲۴" گفت که مردم کورد در محلههای شیخ مقصود و اشرفیهی حلب در حال نبردی تاریخی علیه تلاشی برنامهریزیشده برای نسلکشی و حذف هویت ملی خود هستند. او اشاره کرد که این حملات تلاشی خارجی برای شکستن ارادهی کوردها است، اما تأکید کرد که این ملت تمام زندگی خود را در مبارزه گذرانده است و هرگز سر تسلیم در برابر اشغالگران و گروههای افراطی فرود نخواهد آورد.
بر اساس اظهارات خزنوی، نیروهای امنیتی و شهروندان غیرنظامی در برابر گلولهبارانهای مداوم شبهنظامیان وابسته به احمد الشرع (جولانی) مانند کوه ایستادهاند و روحیهی بالایی دارند، زیرا از حمایت کوردهای هر چهار بخش کوردستان برخوردار هستند. او به قهرمانی رزمندگان نیروهای دموکراتیک سوریه اشاره کرد که حتی پس از زخمی شدن نیز، با باندپیچی به خطوط دفاعی بازمیگردند تا از کرامت و شرافت مردم خود محافظت کنند. خزنوی همچنین اشاره کرد که آشکار شد آن سوریهای که مردم به آن امید داشتند، تبدیل به میهنی نخواهد شد که جای همگان را داشته باشد، زیرا دولت کنونی دمشق تصمیماتش در دست خود نیست و توسط کشورهای همسایه هدایت میشود.
از دیدگاه این شخصیت دینی، محمد جولانی دارای تفکری افراطی است و هیچ اقلیت متفاوتی را نمیپذیرد، همانطور که پیشتر علیه علویها و دروزیها کشتار انجام داد، اکنون نیز میخواهد همین کار را علیه کوردها انجام دهد. خزنوی میگوید: «جولانی بیشتر از اینکه نمایندهی سوریه باشد، تصمیمات رئیسجمهور یک کشور همسایه را علیه کوردها اجرا میکند.»
او میافزاید: «با وجود اینکه کوردها همیشه دست صلح و گفتوگو را دراز کردهاند، اما طرف مقابل با توطئههای خارجی تلاش میکند ارادهی کوردها را بشکند که این به گفتهی او، تنها مبارزه و تلاش مردم کورد را بالاتر خواهد برد.»
در بخش دیگری از سخنانش، مرشید خزنوی بر اهمیت نقش پرزیدنت بارزانی در این مرحله تأکید کرد و اظهار داشت: «پرزیدنت بارزانی به دلیل جایگاه و روابط بینالمللی مؤثر خود، میتواند فشار بزرگی را برای توقف این جنگ و جلوگیری از نسلکشی کوردها در حلب ایجاد کند.» او همچنین از احزاب سیاسی شمال، جنوب و شرق کوردستان و کوردهای دیاسپورا خواست که با یک صدا و به هر طریق ممکن از روژاوای کوردستان حمایت کنند، زیرا این یکدلی تأثیر مستقیمی بر مراکز تصمیمگیری در جهان خواهد داشت و پایان این درگیری نیز با پیروزی مردم کورد و حفظ شکوه ملی به سرانجام خواهد رسید.