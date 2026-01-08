امنیت داخلی حلب: ما درخواست کریدور امن نکردهایم و نخواهیم کرد
نیروهای حلب شایعات مبنی بر درخواست کریدور امن را برای خروج تکذیب کردند
نیروهای امنیت حلب اعلام کردند که تمامی شایعات مبنی بر درخواست کریدور امن برای خروج از محلههای شیخ مقصود و اشرفیه را رد میکنند.
مرکز رسانهای امنیت داخلی حلب، روز پنجشنبه، ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴ )، رسماً در بیانیهای اعلام کرد که نیروهایشان در مواضع خود مستقر هستند و با نهایت شجاعت دفاع میکنند. این بیانیه خاطرنشان ساخت که متجاوز باید عقبنشینی کند، نه مدافع خاک خود؛ بنابراین، آنان درخواست کریدور امن نکردهاند و نخواهند کرد، زیرا متجاوز نیستند. این مرکز همچنین تأکید کرد که تمامی تبلیغات برخی رسانهها را که تنها هدفشان تضعیف روحیهی مردم و نیروهایشان است، به شدت رد میکند؛ بنابراین، مجدداً تأکید میشود که ما عقبنشینی نخواهیم کرد، بلکه نیروی متجاوز باید تانکها، توپها و شبهنظامیان خود را عقب بکشد.
وضعیت حلب پس از اعلام "ممنوعیت رفتوآمد" و تعیین "ضربالاجل" برای تخلیهی محلهها توسط ارتش سوریه، چهار روز است که به مرحلهای تعیینکننده رسیده است. امنیت حلب اعلام کرد که بامداد امروز پنجشنبه، حملهای گسترده از سوی گروههای دمشق را که با ۶۰ تانک و نفربر زرهی انجام شده بود، درهم شکستهاند. در نتیجهی این درگیریها، یک تانک و ۵ خودروی نظامی منهدم و ۷ پهپاد سرنگون شدند.
دکتر عبدالقادر حسکو، مدیر بیمارستان شیخ مقصود، در گفتوگویی اختصاصی با "کوردستان ۲۴" اظهار داشت که اکنون نبردی سخت و دشوار در جریان است و گروههای مسلح حملات خود را به شدت بر دو محلهی شیخ مقصود و اشرفیه آغاز کردهاند. او همچنین گفت که در نتیجهی درگیریها و بمبارانهای سه روز گذشته، ۱۰ شهروند شهید و ۶۵ نفر دیگر زخمی شدهاند که حال برخی از آنها وخیم است. دکتر حسکو در مورد وضعیت بهداشتی و ظرفیت بیمارستان هشدار داد و خطر محاصرهی پزشکی را تشریح کرد و بیان داشت: «گروههای مسلح از رسیدن هرگونه کمک و تجهیزات پزشکی به بیمارستان ما جلوگیری میکنند و این موضوع باعث شده است که میزان داروها و تجهیزات موجود رو به اتمام باشد و فاجعهی انسانی به بار آورد.»