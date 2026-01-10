اخبار

پیام تسلیت نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

مسرور بارزانی درگذشت مبارز کورد را تسلیت گفت

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز جمعه، ۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۹ دی ۱۴۰۴ )، به‌مناسبت درگذشت «لاوکۆ مامەند مەسیح»، از پیشمرگان جمهوری کوردستان و همرزم بارزانی فقید، پیام تسلیتی صادر کرد.
در این پیام آمده است: «با کمال تأسف، خبر درگذشت همرزم بارزانی فقید، «لاوکۆ مامەند مەسیح»، را شنیدم. به خانواده‌ی مبارز ایشان تسلیت می‌گویم.» نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در ادامه افزود: «مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده‌ی مبارز «لاوکۆ مامەند مەسیح» ابراز می‌دارم و در غم آنها شریک هستم. از خداوند بزرگ می‌خواهم که روح ایشان را با بهشت شاد کند و آرامش و دلداری به همگان ببخشد.»
 

 
مصطفی ابراهیم ,