پیام تسلیت نخستوزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی درگذشت مبارز کورد را تسلیت گفت
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز جمعه، ۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۹ دی ۱۴۰۴ )، بهمناسبت درگذشت «لاوکۆ مامەند مەسیح»، از پیشمرگان جمهوری کوردستان و همرزم بارزانی فقید، پیام تسلیتی صادر کرد.
در این پیام آمده است: «با کمال تأسف، خبر درگذشت همرزم بارزانی فقید، «لاوکۆ مامەند مەسیح»، را شنیدم. به خانوادهی مبارز ایشان تسلیت میگویم.» نخستوزیر اقلیم کوردستان در ادامه افزود: «مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانوادهی مبارز «لاوکۆ مامەند مەسیح» ابراز میدارم و در غم آنها شریک هستم. از خداوند بزرگ میخواهم که روح ایشان را با بهشت شاد کند و آرامش و دلداری به همگان ببخشد.»