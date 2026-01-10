تداوم درگیریهای سنگین در محلهی شیخمقصود حلب
انهدام خودروهای زرهی و هدفگیری مراکز درمانی
نیروهای امنیت داخلی حلب از مقاومت پنجروزهی خود در برابر حملات شبهنظامیان وابسته به حکومت دمشق خبر دادند؛ بیمارستان منطقه هدف حملات مداوم قرار گرفته است.
مرکز اطلاعرسانی نیروهای امنیت داخلی در حلب، روز شنبه ۱۰ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴ )، با صدور بیانیهای اعلام کرد که نیروهای این مرکز طی پنج روز گذشته، دفاعی قهرمانانه در برابر حملات شبهنظامیان وابسته به حکومت دمشق انجام دادهاند. بر اساس این اطلاعیه، در جریان درگیریها دو خودروی زرهی مهاجمان منهدم شده و یک بیمارستان نیز بهطور مداوم هدف حملات قرار گرفته است.
در بخشی از این بیانیه آمده است که نبردهای شدید در محلهی شیخمقصود در برابر شبهنظامیان حکومت دمشق همچنان ادامه دارد. این درگیریها که به جنگ کوچه به کوچه کشیده شده، منجر به انهدام دو خودروی زرهی متعلق به شبهنظامیان شده است. نیروهای امنیت داخلی تأکید کردهاند که این اقدامات در راستای دفع تلاشهای مهاجمان برای پیشروی و تجاوز به منطقه صورت میگیرد.
نیروهای امنیت داخلی همچنین اعلام کردند که شبهنظامیان بهطور مداوم بیمارستان «خالد فجر» را که مملو از مجروحان غیرنظامی است، هدف قرار میدهند. این اقدام که تهدیدی جدی علیه جان شهروندان و کادر درمانی محسوب میشود، بهعنوان «اقدامی خطرناک» توصیف شده است.
محلههای شیخمقصود و اشرفیه در شهر حلب که اکثریت ساکنان آن را شهروندان کورد تشکیل میدهند، تحت کنترل مدیریت خودگردان اداره میشوند. تنشهای کنونی در ادامهی درگیریهایی است که از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شده و با وجود اعلام آتشبس در ۲۲ دسامبر، همچنان ادامه دارد. نیروهای امنیت داخلی، حکومت دمشق را به نقض آتشبس و استفاده از گروههای شبهنظامی تحت تحریم بینالمللی مانند «عمشات» و «حمزات» برای حمله به این مناطق متهم کردهاند.
بر اساس آمارهای موجود، حملات اخیر منجر به جانباختن حدود ۵۰ شهروند غیرنظامی و زخمیشدن دهها تن دیگر شده است. همچنین خسارات سنگینی به حدود ۳۰۰ واحد مسکونی و چندین مرکز خدماتی وارد شده است. محاصرهی انسانی و امنیتی، همراه با قطع جریان برق و اینترنت، وضعیت معیشتی دشواری را برای ساکنان این مناطق رقم زده است.