بایرام بوزیل و جانو آمدی در نشستی خبری، ضمن محکومیت حملات اخیر، نسبت به طرح دمشق برای تغییر بافت جمعیتی حلب هشدار دادند

5 ساعت پیش

بایرام بوزیل، رهبر پارت سوسیالیست کوردستان (پسک) و جانو آمدی، طی یک نشست خبری مشترک، روز شنبه، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴)، مواضع خود را در قبال حملات صورت گرفته به محله‌های کوردستانی شهر حلب اعلام کردند.

بایرام بوزیل، رهبر پسک، وضعیت کنونی در محله‌های اشرفیه و شیخ مقصود را «نسل‌کشی» توصیف کرد. وی با تأکید بر ابعاد خطرناک این حملات اظهار داشت: «ضروری است که کوردها در هر چهار بخش کوردستان، در برابر این فاجعه موضعی جدی، عملی و متحد اتخاذ کنند.»

در ادامه‌ی این نشست، جانو آمدی با انتقاد شدید از مقامات سوری، حملات گروه‌های وابسته به دولت سوریه به محله‌های حلب را اقدامی تروریستی خواند.

وی با اشاره به اینکه «حکومت شوونیست دمشق به دنبال نابودی کامل دستاوردهای کوردهای غرب کوردستان است»، هشدار داد که دمشق طرحی خطرناک برای «تغییر دموگرافی و بافت جمعیتی شهر حلب» و اخراج کوردها از مناطق سکونتشان را در دستور کار دارد.

سخنرانان در پایان این کنفرانس خبری، ضمن اعلام حمایت کامل از تلاش‌ها و مبارزات کوردهای غرب کوردستان در راستای دموکراسی و حفظ حقوق مشروع‌شان، از جامعه‌ی بین‌المللی درخواست کردند تا مانع از تداوم نقض حقوق غیرنظامیان در این مناطق شوند.