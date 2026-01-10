تام باراک: از برقراری آتشبس و خروج نیروهای کورد سوری دموکراتیک (هسد) در حلب حمایت میکنیم.
فرستادهی رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه و وزیر امور خارجهی اردن، از آتشبس در نبرد حلب حمایت کرده و خواستار اجرای توافق دهم مارس (۲۰ اسفند) نیز شدند.
روز جمعه، نهم ژانویهی ۲۰۲۶ (نوزدهم دیماه ۱۴۰۴ )، ایمن الصفدی، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجهی اردن، از تام باراک، فرستادهی ویژهی آمریکا در امور سوریه، استقبال کرد.
بر اساس پستی که تام باراک در شبکهی اجتماعی «ایکس» منتشر کرده است، در این نشست، هر دو طرف آخرین تحولات سوریه را بررسی کردند. این بررسی «در چارچوب هماهنگی و همکاری مستمر برای پشتیبانی از تلاشهای دولت سوریه بهمنظور تضمین امنیت، حاکمیت، یکپارچگی و ثبات کشور، و همچنین حفاظت از حقوق و سلامت همهی شهروندان انجام شد.».
درگیریهای دو محلهی کوردنشین حلب (اشرفیه و شیخ مقصود) محور اصلی این نشست بود.
همانطور که اشاره شد، «هر دو طرف بر تعهد اردن و ایالات متحدهی آمریکا برای پشتیبانی از تلاشها با هدف برقراری آتشبس و خروج مسالمتآمیز نیروهای کورد سوری دموکراتیک (هسد) از حلب، همراه با تضمین امنیت و حفاظت از همهی شهروندان غیرنظامی، تأکید کردند.»
همچنین، بر لزوم اجرای فوری توافق دهم مارس ۲۰۲۵ (۲۰ اسفند ۱۴۰۳) تأکید شد.
طرفین همچنین بر تداوم کار مشترک برای اجرای نقشهراه پایان دادن به بحران سویداء و ایجاد ثبات در جنوب سوریه، دوباره تأکید کردند.