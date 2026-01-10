مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان۲۴، از وقوع نبردهای تن‌به‌تن و عملیات نفوذ متقابل در حلب خبر داد.

6 ساعت پیش

رامی عبدالرحمان، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، روز شنبه، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴)، در گفت‌وگویی اختصاصی با وب‌سایت خبری کوردستان۲۴، آخرین تحولات میدانی در محله‌ی شیخ مقصود شهر حلب را تشریح کرد. وی در این اظهارات به وقوع درگیری‌های سنگین و اجرای عملیات نفوذ متقابل میان طرفین درگیر اشاره نمود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای امنیت داخلی حلب موفق به انجام یک عملیات نفوذ علیه مواضع ارتش عربی سوریه شده‌اند. هم‌زمان، گروه‌های مسلح وابسته به دولت سوریه تلاش کرده‌اند تا به داخل چندین مجتمع مسکونی در محله‌ی شیخ مقصود نفوذ کنند؛ اقدامی که منجر به شعله‌ور شدن جنگی تن‌به‌تن در میان مناطق مسکونی شده است.

رامی عبدالرحمان در این باره اظهار داشت که صدای انفجارهای پی‌درپی در منطقه شنیده شده و درگیری‌ها تلفات جانی در پی داشته است. طبق گزارش‌های تأییدشده، در صفوف هر دو طرف، یعنی «نیروهای امنیت داخلی و گروه‌های مسلح سوری»، کشته و زخمی‌هایی بر جای مانده است.

در حال حاضر تنش‌ها به اوج خود رسیده و درگیری‌های پراکنده در چندین محور از محله‌ی شیخ مقصود ادامه دارد. این در حالی است که تلاش‌های طرفین برای کنترل ساختمان‌های راهبردی در منطقه متمرکز شده است.