گزارش مؤسسهی خیریهی بارزانی از بحران آوارگان حلب؛ آوارگی بیش از ۱۳۸ هزار نفر
مؤسسهی خیریهی بارزانی ضمن هشدار در مورد وضعیت وخیم انسانی، از توزیع هزاران وعدهی غذایی و خدمات پزشکی میان آوارگان خبر داد.
دفتر نمایندگی مؤسسهی خیریهی بارزانی در سوریه (عفرین)، گزارش روزانهی خود را پیرامون اقدامات انجامشده برای مدیریت بحران انسانی و کمک به ساکنان آسیبدیدهی حلب منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، طی ۷۲ ساعت گذشته و در پی تشدید درگیریها در محلههای شیخمقصود و اشرفیهی حلب، ۲۷ هزار و ۷۵۰ خانوار شامل ۱۳۸ هزار و ۷۵۰ نفر مجبور به ترک خانههای خود شدهاند. همچنین تا ساعت ۱۰:۰۰ شب گذشته، دو هزار خانوار دیگر نیز به جمع آوارگان پیوستهاند. در منطقهی عفرین نیز ۱۱۰ هزار نفر به روستاهای اطراف پناه بردهاند که با توجه به سرمای شدید هوا، با کمبود جدی سرپناه، مواد غذایی و پوشاک مواجه هستند.
اقدامات امدادی و توزیع غذا
مؤسسهی خیریهی بارزانی در ادامهی گزارش خود اعلام کرده است که در روزهای ۸ و ۹ ژانویهی ۲۰۲۶ (۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴)، تعداد دو هزار و ۴۰۰ وعدهی غذای گرم میان آوارگان توزیع کرده و به ۷۳ نفر خدمات پزشکی ارائه داده است.
برنامههای جاری و خدمات پزشکی سیار
طبق برنامهریزی این مؤسسه، امروز ۱۰ ژانویه (۲۰ دی)، سه هزار وعدهی غذای گرم و ۴۰۰ تخته پتو میان نیازمندان توزیع خواهد شد. علاوه بر این، مؤسسهی خیریهی بارزانی یک کلینیک سیار با کادری متشکل از پنج متخصص را برای ارائهی خدمات درمانی فوری به مناطق آسیبدیده اعزام کرده است.