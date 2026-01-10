بر اساس توافق صورت‌گرفته، درگیری‌ها متوقف شده و نهادهای دولتی کنترل مراکز خدماتی را در دست می‌گیرند

هیئت عملیات ارتش عربی سوریه روز شنبه ۱۰ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴ )، با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، از توقف کامل عملیات نظامی در محله‌ی شیخ‌مقصود خبر داد.

طبق اعلام ارتش عربی سوریه، کلیه‌ی عملیات‌های نظامی در داخل محله‌ی شیخ‌مقصود از ساعت ۳:۰۰ بعدازظهر امروز متوقف شده است. این تصمیم در پی توافقات میدانی برای کاهش تنش‌ها در این منطقه‌ی حساس اتخاذ گردیده است.

در این اطلاعیه آمده است که اعضای نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) که در «بیمارستان یاسین» تحت محاصره قرار گرفته بودند، پس از تحویل سلاح‌ها و خلع سلاح کامل، به شهر «طبقه» منتقل خواهند شد. این اقدام بخشی از مفاد توافق برای پایان‌دادن به درگیری‌های اخیر در منطقه است.

ارتش عربی سوریه اعلام کرده است که روند تحویل‌گیری تمامی مراکز بهداشتی و دولتی توسط نهادهای رسمی دولت آغاز می‌شود. هم‌زمان، نیروهای ارتش به‌صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله از خیابان‌ها و کوچه‌های محله‌ی شیخ‌مقصود عقب‌نشینی خواهند کرد تا وضعیت به حالت عادی بازگردد.



