پیام تسلیت پرزیدنت بارزانی در پی درگذشت «لاوکو مامند مسیح»، مبارز دیرین جنبش کورد
پرزیدنت بارزانی با انتشار پیامی، درگذشت یکی از پیشمرگههای جمهوری کوردستان و همراهان بارزانی نمـر را تسلیت گفت
پرزیدنت بارزانی، روز شنبه، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴)، به مناسبت درگذشت «لاوکو مامند مسیح»، از مبارزان و پیشمرگههای انقلابهای ایلول و گولان، پیام تسلیتی صادر و با خانوادهی آن مرحوم ابراز همدردی کرد.
متن پیام پرزیدنت بارزانی به شرح زیر است:
«به نام خداوند بزرگ و مهربان
با نهایت تأثر و تأسف، خبر درگذشت پیشمرگهی جمهوری کوردستان، همراه بارزانی نمـر و پیشمرگهی هر دو انقلاب ایلول و گولان، "لاوکو مامند مسیح" را دریافت کردم؛ شخصیتی که عمر پر افتخار خود را وقف انقلاب، مبارزه و تلاش برای ملتش نمود.
مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانوادهی مبارز و بستگان محترم مرحوم لاوکو مامند مسیح و همچنین دوستان و همسنگران ایشان تقدیم میدارم و خود را در غم آنان شریک میدانم. از خداوند متعال مسألت دارم روح آن مرحوم را قرین رحمت واسعهی خود گرداند و به بازماندگان صبر و آرامش عنایت فرماید.»