ارتش پاکستان: ۱۱ شبهنظامی وابسته به هند در شمال کشور کشته شدند
روابط پاکستان و هند از مدتها پیش متشنج شده بود
ادارهی روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان (ISPR) روز، شنبه، اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در جریان دو عملیات جداگانه در استان «خیبر پختونخوا» در شمال پاکستان، ۱۱ شبهنظامی را که گفته میشود از سوی هند پشتیبانی میشدند، به هلاکت رساندند.
بر اساس بیانیهی رسمی ارتش پاکستان، عملیات اول در منطقهی «وزیرستان شمالی» و بر اساس اطلاعات دقیق اطلاعاتی انجام شد. پس از محاصرهی مخفیگاه شبهنظامیان و درگیری شدید و تبادل آتش، ۶ شبهنظامی کشته شدند.
همزمان، در عملیات مشابه دیگری در منطقهی «کورام»، نیروهای امنیتی یک گروه دیگر از شبهنظامیان را هدف قرار دادند و در نتیجهی درگیری رودررو، ۵ شبهنظامی دیگر به هلاکت رسیدند.
سازمان ISPR همچنین اشاره کرد که در طول این عملیات، مقادیر زیادی سلاح و مهمات کشف و ضبط شده است. ارتش پاکستان تأکید کرد که این سلاحها در چندین حملهی قبلی علیه نیروهای امنیتی و نهادهای اجرای قانون و همچنین در کشتار شهروندان غیرنظامی مورد استفاده قرار گرفته بودند و ادعا میکند که این گروهها «از سوی هند» پشتیبانی میشوند.
شاخهی رسانهای ارتش پاکستان نیز اعلام کرد که عملیات جستوجو و پاکسازی منطقه (Sanitization operations) به منظور اطمینان از پاکسازی کامل منطقه از هرگونه شبهنظامی باقیمانده با «پشتیبانی خارجی» ادامه دارد.
این تنشها در حالی رخ میدهد که روابط میان اسلامآباد و دهلینو از آوریل ۲۰۲۵ (فروردین-اردیبهشت ۱۴۰۴ ) به ویژه پس از حملهی منطقهی «پاهالگام» در جامو و کشمیر که در آن ۲۵ شهروند هندی و یک شهروند نپالی جان باختند، شاهد تنشهای زیادی بوده است. در آن زمان، هند، سازمان اطلاعات پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد، اما پاکستان تمامی این اتهامات را رد کرده است.