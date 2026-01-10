شهروندان برای رهایی از مشکلات برق و هزینه‌های بالای ژنراتورهای خصوصی، به منبع پاک انرژی روی می‌آورند

3 ساعت پیش

نصب سیستم انرژی خورشیدی (سولار) در استان دهوک روز به روز در حال افزایش است. شهروندان برای رهایی از مشکلات برق و هزینه‌های بالای ژنراتورهای خصوصی، به این منبع پاک انرژی روی می‌آورند. این اقدام علاوه بر فواید اقتصادی برای خانواده‌ها، تأثیری مثبت بر کاهش فشار بر شبکه‌ی برق ملی و حفاظت از محیط زیست نیز دارد.

یک خانواده‌ی ساکن دهوک بیش از یک سال است که سیستم سولار را برای خانه‌ی خود نصب کرده‌اند و به طور کامل از مشکل برق رها شده‌اند. شامل قدوری، یکی از این شهروندان که از این سیستم بهره‌مند شده است، به «کوردستان ۲۴» گفت: «پیش از این، برای ۱۰ آمپر برق ژنراتور، ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دینار پرداخت می‌کردم، اما اکنون به لطف سیستم سولار، ۲۴ ساعت شبانه‌روز برق داریم و هیچ مبلغی پرداخت نمی‌کنیم.»

سیستم سولار توانایی تأمین بیش از ۴۰ آمپر برق را دارد، که این امر به خانواده‌ها کمک می‌کند تا بدون هیچ مشکلی نیازهای روزانه‌ی خود را تأمین کنند.

با افزایش آگاهی شهروندان، تقاضا برای نصب سیستم سولار به طور چشمگیری افزایش یافته است. احمد قاسم، مهندس یکی از شرکت‌های نصب کننده‌ی سیستم، گفت: «به دلیل مشکل برق، تقاضا برای سیستم انرژی خورشیدی بسیار زیاد شده است. انواع مختلفی از این سیستم‌ها وجود دارند، مانند سیستم‌های بازرگانی، صنعتی و کشاورزی، و همچنین برای چاه‌ها نیز استفاده می‌شوند.»

تاکنون، تنها یکی از شرکت‌ها برای بیش از ۱۵۰ خانه و مکان عمومی این سیستم را نصب کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، در سطح استان دهوک بیش از ۵۳۰ مشترک برق سیستم سولار را نصب کرده‌اند. حازم محمد، معاون مدیر کل اداره‌ی برق دهوک، در این باره گفت: «سیستم‌های نصب‌شده، تقریباً ۶.۸ مگاوات برق تولید می‌کنند. در مجموع، در استان حدود ۷ مگاوات برق از انرژی خورشیدی تولید می‌شود.»

معاون مدیر کل اداره‌ی برق دهوک بر فواید زیست‌محیطی این سیستم تأکید کرد و گفت: «اگر این مقدار انرژی از طریق دیزل یا گاز تولید می‌شد، سالانه منجر به انتشار نزدیک به ۵ هزار تن گاز دی‌اکسید کربن می‌شد، بنابراین این سیستم عامل مهمی برای حفاظت از محیط زیست است.»