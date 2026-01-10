آمریکا و ونزوئلا روابط دیپلماتیک خود را عادی میکنند
یک هیئت دیپلماتیک ونزوئلا برای گفتوگو دربارهی ازسرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا، به این کشور سفر خواهد کرد
پس از آنکه نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، هفتهی گذشته توسط نیروهای آمریکا «ربوده شد»، به نظر میرسد دو کشور برای عادیسازی روابط دیپلماتیک خود تصمیم گرفتهاند.
روز شنبه، ۱۰ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴ )، روزنامهی «گاردین» بریتانیا در گزارشی نوشت: «بر اساس بیانیهی وزارت امور خارجهی ونزوئلا، یک هیئت دیپلماتیک این کشور برای گفتوگو دربارهی ازسرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا، به این کشور سفر خواهد کرد؛ در حالی که روز جمعه، هیئتی دیپلماتیک از وزارت امور خارجهی آمریکا وارد کاراکاس شده بود.»
ایوان گیل، وزیر امور خارجهی ونزوئلا، در بیانیهای اعلام کرد: «پس از تجاوز آمریکا به کشورمان، تصمیم بر این گرفته شد که یک روند دیپلماتیک اولیه با دولت ایالات متحدهی آمریکا آغاز کنیم.»
در این بیانیه آمده است: «این گام با هدف برقراری مجدد نمایندگیهای دیپلماتیک در هر دو کشور، به منظور رسیدگی به پیامدهای تجاوز و ربودن رئیسجمهور و بانوی اول، و همچنین کار بر روی دستور کار منافع مشترک انجام میشود.» در این بیانیه تأکید شده است: «هیئت وزارت امور خارجهی آمریکا که وارد ونزوئلا شده است، ارزیابیهای فنی و لجستیکی مربوط به فعالیتهای دیپلماتیک را انجام خواهد داد.»
از سوی دیگر، فردی نانیز، وزیر ارتباطات و اطلاعات ونزوئلا، در پستی در شبکهی اجتماعی «تلگرام» نوشت: «دلسی رودریگز، سرپرست رئیسجمهوری ونزوئلا، هیچ برنامهای برای سفر به خارج از ونزوئلا در روزهای آینده ندارد.» این مطلب در پاسخ به شایعاتی منتشر شد که برخی رسانهها دربارهی احتمال سفر سرپرست رئیسجمهوری ونزوئلا به برخی کشورها منتشر کرده بودند. نانیز در پیام خود توضیح داد: «در حال حاضر، تمام تلاشهای دلسی رودریگز، سرپرست رئیسجمهوری کشور، بر دستور کار امور داخلی کشور متمرکز شده است تا حقوق مردم ما در صلح و ثبات تضمین شود.»
روز گذشته، شنبه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پس از دیدار با مدیران ارشد صنعت نفت، که آنها را به سرمایهگذاری در بخش نفت ونزوئلا تشویق کرد، گفت: «موج دوم حملات خود به ونزوئلا را که پیشتر انتظار میرفت، لغو کردهام، زیرا کار و اقدامات آنها با آمریکا به خوبی پیش میرود.» رئیسجمهور آمریکا منظور خود از «کار و اقدامات خوب» ونزوئلاییها را روشن نکرد.