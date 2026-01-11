مدیر امور دام وزارت کشاورزی: صادرات مازاد بر نیاز داخلی موجب افزایش قیمت‌ها نخواهد شد

5 ساعت پیش

مدیر امور دام وزارت کشاورزی و منابع آب دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که به‌زودی صادرات مرغ زنده از اقلیم کوردستان به شهرهای جنوبی و مرکزی عراق به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد.

فراس صدیق، مدیر امور دام وزارت کشاورزی، روز یکشنبه، ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۱ دی ۱۴۰۴)، به وب‌سایت کوردستان۲۴ گفت: «در حال حاضر و در گذشته، مرغ زنده‌ی اقلیم کوردستان به‌شکل غیررسمی و با پرداخت مبالغی در ایست‌بازرسی‌ها به مناطق مرکزی و جنوبی عراق صادر می‌شد؛ اما اکنون در حال هماهنگی با دولت عراق برای رسمی‌کردن این فرایند هستیم و این طرح به‌زودی اجرایی می‌شود.»

وی در ادامه گفت که دولت عراق تصمیم گرفته است از تاریخ ۱۵ ژانویه، واردات مرغ منجمد از کشورهای خارجی را ممنوع کند؛ بنابراین به احتمال زیاد پس از این تاریخ، صادرات مرغ زنده‌ی اقلیم کوردستان به سایر مناطق عراق آغاز خواهد شد.

فراس صدیق در خصوص تأثیر این تصمیم بر نرخ مرغ در بازارهای داخلی اقلیم کوردستان تصریح کرد: «سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن گوشت مرغ در اقلیم کوردستان تولید می‌شود، در حالی که نیاز داخلی نزدیک به ۱۵۰ هزار تن است. ما تنها مقداری را که مازاد بر نیاز داخلی باشد صادر می‌کنیم و این راهبرد مانع از افزایش قیمت مرغ خواهد شد.»

طبق آمارهای رسمی وزارت کشاورزی، در اقلیم کوردستان ۲۰۰۵ مرغداری وجود دارد که سالانه بیش از ۱۰۵ میلیون قطعه مرغ پرورش می‌دهند. تولید سالانه‌ی گوشت مرغ به ۳۰۰ هزار تن می‌رسد که حدود ۱۵۰ هزار تن آن مازاد بر مصرف داخلی است.