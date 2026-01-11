دیدار مسرور بارزانی با نماینده‌ی دائم عراق در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

4 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۱۱ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۱ دی ۱۴۰۳)، از اسعد ترکی سواری، نماینده‌ی دائم عراق در سازمان یونسکو استقبال کرد.

بر اساس بیانیه‌ی رسمی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار نماینده‌ی عراق گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این هیئت در سازمان یونسکو ارائه داد و بر اهمیت معرفی میراث و فرهنگ تمامی مؤلفه‌ها و بخش‌های عراق، از جمله اقلیم کوردستان، در این نهاد بین‌المللی تأکید کرد.

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است که نخست‌وزیر ضمن قدردانی از تلاش‌ها و فعالیت‌های نماینده‌ی عراق، برای وی در انجام مأموریت‌هایش آرزوی موفقیت کرد. مسرور بارزانی همچنین بر اهمیت حضور اقلیم کوردستان به عنوان عضوی مشارکت‌کننده و فعال در سازمان یونسکو تأکید ورزید.