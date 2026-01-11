تأکید فرستاده‌ی ویژه آمریکا بر لزوم آغاز گفتگو میان دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک

3 ساعت پیش

با وجود عقب‌نشینی نیروهای سوریه دموکراتیک (هسده) از محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب، این نیروها همچنان کنترل بخش‌های وسیعی از شمال و شرق سوریه را در اختیار دارند.

پایگاه خبری اسکای‌نیوز روز یکشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، در گزارشی نوشت: «نیروهای سوریه دموکراتیک چندین منطقه‌ی راهبردی در شمال و شرق سوریه را تحت کنترل دارند که مهم‌ترین آن‌ها منطقه‌ی دیرحافر در ۵۲ کیلومتری شهر حلب و سد تشرین بر روی رودخانه‌ی فرات است؛ این سد ایستگاه راهبردی تأمین برق کشور و یک نقطه نظامی مهم محسوب می‌شود.»

هم‌زمان، هسده کنترل تمام مناطق شرق فرات، شامل کل استان حسکه، بخش اعظم استان رقه و بخش وسیعی از استان دیرالزور را در دست دارد و امور مدنی و امنیتی ویژه‌ی خود را مدیریت می‌کند.



دیدار دیپلماتیک در دمشق

در همین روز، تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور سوریه، در دمشق با احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه و اسعد شیبانی، وزیر امور خارجه دیدار کرد.

باراک معتقد است که تنش‌ها و درگیری‌های اخیر حلب، برخلاف شروط توافق میان هسده و دولت سوریه بوده و این مسئله موجب نگرانی واشنگتن شده است. از این رو، وی از تمام طرف‌ها خواست که خویشتن‌داری کنند و به میز گفتگو بازگردند.



موضع کاخ سفید

فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا همچنین افزود: «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر این باور است که مرحله‌ی کنونی، فرصتی را پیش روی دولت سوریه قرار داده است تا سوریه‌ای یکپارچه ایجاد کند که در آن همه‌ی مولفه‌ها به معنای واقعی مشارکت داشته باشند و حقوقشان تأمین شود.»



واکنش اتحادیه‌ی اروپا

اتحادیه‌ی اروپا نیز از دولت سوریه و هسده خواسته است تا هرچه سریع‌تر گفتگوها را از سر بگیرند. سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای، خواستار توقف درگیری‌ها در حلب و حومه‌ی آن شد و بر لزوم حفظ امنیت ساکنان و ارسال کمک‌های فوری تأکید کرد.



