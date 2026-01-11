مسرور بارزانی بر حل مشکلات با بغداد بر مبنای قانون اساسی تأکید کرد

2 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۱۱ ژانویه (۲۲ دی)، از فرهاد اتروشی، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان عراق استقبال کرد.

در این دیدار، طرفین در خصوص نقش مؤثر مجلس نمایندگان عراق در حوزه‌ی قانون‌گذاری، نظارت و دفاع از حقوق تمام شهروندان و مولفه‌های عراق گفتگو کردند.

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان ضمن اعلام حمایت از مجلس نمایندگان به عنوان قوه‌ی مقننه، بر اهمیت حل‌وفصل مشکلات میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر اساس قانون اساسی و توافقات انجام‌شده، و همچنین لزوم احترام به ساختار فدرالی و جایگاه قانونی اقلیم کوردستان تأکید کرد.