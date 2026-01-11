شماری از احزاب سیاسی اقلیم کوردستان حمله ارتش عربی سوریه به کوردهای حلب را محکوم کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – شماری از احزاب و جریانهای سیاسی اقلیم کوردستان، حمله به محلههای کوردنشین حلب در سوریه را محکوم و اعلام کردند که در این رابطه، یادداشت اعتراض به سازمان ملل متحد ارایه میدهند.
امروز یکشنبه ۱۱ ژانویه، غفور مخموری، دبیرکل اتحادیه ملی دموکراتیک کوردستان، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: شمار بسیاری از احزاب و جریانهای سیاسی کوردستان، گرد هم آمدهایم تا حملات تروریستی گروههای شبهنظامی به محلههای کوردنشین در حلب را محکوم کنیم و بیانیهای برای انظار عمومی منتشر کنیم.
وی افزود: در این خصوص یادداشت اعتراضی به همه کنسولگریها و نمایندگی سازمان ملل متحد در اقلیم کوردستان ارایه میکنیم و از همه میخواهیم که در برابر این حملات سکوت نکنند. همچنین توضیح داد که نیروهای سوریه دموکراتیک از زمان سقوط رژیم بشار اسد تاکنون خواستار توافق با دولت موقت سوریه بودهاند.
دبیرکل اتحادیه ملی دموکراتیک کوردستان، از رسانهها و علمای دینی که در این رابطه موضع کوردپرورانه در پیش گرفتهاند، قدردانی کرد.
این احزاب و جریانهای سیاسی عبارتند از:
1- کنگره ملی کوردستان (KNK)
2- اتحادیه میهنی کوردستان
3- جنبش تغییر
4- حزب کمونیست کوردستان
5- اتحادیه ملی دموکراتیک کوردستان (YNDK)
6- حزب زحمتکشان کوردستان
7- حزب رنجدران کوردستان
8- جنبش دموکراتیک خلق کوردستان
9- جبهه خلق
10. حزب دموکراتیک بینالنهرین
11- جنبش رهایی دموکراتیک کوردستان
12- حزب محافظان کوردستان
13- حزب توسعه ترکمان
14- حزب رهایی کوردستان
15- حزب بنیاد دموکراتیک کوردستان
