گردشگری در سوران رونق یافته است

استقبال سالانه یک و نیم میلیون گردشگر از طبیعت سوان و کوهستان کورک

3 ساعت پیش

برف و طبیعت زیبای منطقه‌ی سوان و کوهستان کورک، به کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است. در فصل جاری، کوهستان کورک مملو از گردشگرانی است که از شهرهای مختلف عراق و کشورهای خارجی برای تماشای مناظر برفی، استفاده از تله‌کابین و گذراندن اوقات فراغت به این منطقه سفر کرده‌اند.

گردشگران تنها محدود به اقلیم کوردستان نیستند، بلکه مسافرانی از بغداد، مصر و پاکستان نیز به این منطقه آمده‌اند و امنیت و زیبایی طبیعت آن را ستایش می‌کنند.



آمار و چشم‌انداز گردشگری

بر اساس آمارهای اداره‌ی گردشگری سوان، سالانه نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر در چهار فصل سال از این منطقه بازدید می‌کنند.

اداره‌ی مستقل سوان به «پایتخت گردشگری» شهرت یافته است. این امر بخشی از برنامه‌ها و چشم‌انداز نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان برای جهانی‌سازی صنعت گردشگری در منطقه است.



نظرات گردشگران

احمد شاکر، گردشگری که از مصر به اقلیم کوردستان سفر کرده است، در گفتگو با کوردستان۲۴ ضمن تمجید از مناظر طبیعی، وضعیت اقتصادی و امنیتی منطقه را عالی توصیف کرد.

فراح عودینی، گردشگری از بغداد نیز می‌گوید: «همیشه از اربیل و کوهستان کورک دیدن می‌کنیم، زیرا بسیار زیبا و دلپذیر است.»

لیباکه طیب، گردشگر پاکستانی که به همراه دوستانش برای دیدن برف و لذت بردن از هوای سرد و زیبای کورک به اقلیم کوردستان آمده است، رضایت خود را از این سفر ابراز کرد.

مناظر چشم‌نواز برفی باعث شده است تا گردشگران مسافت‌های طولانی را بپیمایند و رسیدن به قله‌ی کوه از طریق تله‌کابین، به یکی از تجربه‌های لذت‌بخش برای آنان تبدیل شود.

