ترامپ به کوبا: قبل از اینکه خیلی دیر شود مصالحهای انجام دهید
اربیل (کوردستان۲۴) – دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز یکشنبه ۱۱ ژانویه، از کوبا خواست که یا «مصالحه کند» یا با عواقب نامعلومی روبرو خواهد شد. او هشدار داد که گردش نفت و پول ونزوئلا به هاوانا متوقف خواهد شد.
ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث، نوشت:«دیگر هیچ نفت یا پولی به کوبا نخواهد رفت - صفر! من اکیدا پیشنهاد میکنم که آنها قبل از اینکه خیلی دیر شود، مصالحهای انجام دهند.»
اظهارات او یک هفته پس از آن صورت میگیرد که نیروهای آمریکایی، نیکلاس مادورو، رهبر اقتدارگرای ونزوئلا را در یک عملیات شبانه در کاراکاس که منجر به کشته شدن دهها نیروی امنیتی ونزوئلا و کوبا شد، دستگیر کردند.
ترامپ پیش از این هم پیامی را بازنشر کرد که خبر از آن میداد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، میتواند رئیس جمهور کوبای کمونیستی فعلی شود.
ترامپ آن پست را با این دیدگاه به اشتراک گذاشت:«به نظر من خوب است!»
ترامپ کمی بعد در پست خود، نوشت:«کوبا سالهای زیادی با مقادیر زیادی نفت و پول ونزوئلا زندگی میکرد. در عوض، کوبا «خدمات امنیتی» را برای دو دیکتاتور آخر ونزوئلا فراهم میکرد، اما دیگر نه!»
او در ادامه گفت:«بیشتر آن کوباییها در حمله هفته گذشته آمریکا کشته شدهاند و ونزوئلا دیگر نیازی به محافظت در برابر اراذل و اوباش و باجگیرانی که سالها آنها را گروگان گرفته بودند، ندارد.»
هاوانا از سال ۲۰۰۰ تحت تحریم تجاری ایالات متحده بوده و به طور فزایندهای به نفت ونزوئلا که به عنوان بخشی از توافق با سلف مادورو، هوگو چاوز، ارائه میشد، متکی بوده است.
ایافپی/ب.ن