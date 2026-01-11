نیروی پیشمرگ و ارتش عراق عملیات مشترک انجام دادند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان، اعلام کرد که نیروهایش به همراه ارتش عراق، در رشته‌ کوه‌های قره‌چوغ، عملیات تعقیب تروریست‌ها را برای یافتن مخفی‌گاه‌های آنها انجام داده‌ و توانسته‌اند با موفقیت و طبق برنامه‌ریزی به اهداف دست یابند.

وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز یکشنبه ۱۱ ژانویه،‌ ساعت ۲:۲۵ بامداد، نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق در رشته‌ کوه‌های قره‌چوغ عملیات مشترک انجام داده‌اند.

در بیانیه آمده است: در این عملیات تیپ ۱۸ لشکر یک پیاده نظام وزارت پیشمرگ در هماهنگی با تیپ ۱۴ لشکر ۵۰ ارتش عراق، مشارکت کرده است و طی آن در رشته کوه‌های قره‌چوغ و روستاهای اطراف، برای شناسایی مخفی‌گاه‌های تروریست‌ها اقدام کرده‌اند که احتمال داده می‌شد در آن مناطق تحرکاتی دارند.

بیانیه تاکید کرده است که عملیات به نحو صحیح و طبق برنامه‌ریزی با موفقیت انجام شده و به هدف خود دست یافته است و از سوی تیپ ۱۸ پیاده نظام نیروی پیشمرگ سرپرستی شده است.

