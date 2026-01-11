آسایش داخلی حلب خبر شهید شدن آزاد حلب را تکذیب کرد

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – فرماندهی کل نیروهای آسایش داخلی حلب، شهید شدن فرمانده زیاد حلب را تائید و خبر شهید شدن فرمانده آزاد حلب را تکذیب کرد.

فرماندهی کل نیروهای آسایش داخلی حلب، خبر شهید شدن یکی از فرماندهان خود به نام زیاد قدور، معروف به زیاد حلب را تائید کرد که در ۱۰ ژانویه در درگیری با شبه‌نظامیان دمشق در محله شیخ مقصود شهید شده است.

این فرماندهی، توضیح داده است که فرمانده‌اش، فرزند زعیم و زینب بوده و به عنوان نماد درخشان فداکاری در تاریخ قیام منطقه شناخته می‌شود و با اراده و مقاومت خود میراثی پر از افتخار به یادگار گذاشته است.

فرماندهی کل نیروهای آسایش داخلی، درباره خبر شهید شدن فرمانده آزاد حلب هم اعلام کرد که او زنده است و به دلیل قطع ارتباط، امکان برقراری تماس با وی مقدور نبوده است. همچنین توضیح داد که او در حال حاضر در بیمارستانی تحت معالجه پزشکی قرار دارد، زیرا در حین درگیری با شبه‌نظامیان دمشق، مجروح شده است.

ب.ن