اجرای طرحهای خدماتی در شهر بنصلاوه برای پیشگیری از وقوع سیل
اربیل (کوردستان۲۴) – در چارچوب تلاشها برای توسعه زیرساخت خدماتی و حفاظت از شهروندان در برابر خطرات حوادث طبیعی، تعدادی طرح خدماتی در شهر بنصلاوه در استان اربیل، وارد مرحله اجرایی شدند.
به منظور رفع موانع و جلوگیری از جمع شدن آب و وقوع سیل در فصل بارش، تعدادی طرح خدماتی مربوط به سال ۲۰۲۶ در شهر بنصلاوه از توابع اربیل، وارد مرحله اجرایی شدند.
بر پایه گزارشهای مربوطه، هزینه این طرحها ۴۴ میلیون دینار است و از محل بودجه «امدادرسانی سریع و مقابله با سیل» در استان اربیل تامین شده است.
این طرحها عبارتند از احداث فاضلاب، آبراه لولهای و بتنریزی خیابانها که در چارچوب برنامه گسترده دولت برای توسعه زیرساخت خدماتی و حفاظت از شهروندان در برابر خطرات حوادث طبیعی، اجرا میشوند.
اجرای این طرحها در شرایط فعلی یک اقدام مهم در راستای پیشگیری از وقوع سیل و بخشی از زمینهسازیها برای رویارویی با تغییرات آب و هوایی در سال ۲۰۲۶ به شمار میآید.
ب.ن