بنیاد خیریه بارزانی گزارش خود از وضعیت انسانی آوارگان حلب را منتشر کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بنیاد خیریه بارزانی در گزارشی، وضعیت انسانی در جریان درگیری حلب در سوریه و فعالیت‌های امدادرسانی خود به آوارگان را منتشر کرد.

بر پایه این گزارش، درگیری در محله‌های کوردنشین حلب (اشرفیه و شیخ مقصود) بین نیروهای آسایش داخلی حلب و ارتش عربی سوریه، در روز ۶ ژانویه آغاز و موجب آوارگی وسیع ساکنان شده است.

در گزارش آمده است که تا ساعت ۱۱:۲۹ شب ۸ ژانویه، تعداد آوارگان به ۲۷ هزار و ۷۵۰ خانواده که ۱۳۸ هزار و ۷۵۰ نفر برآورد شده‌اند، رسیده ‌است.

همچنین می‌افزاید که تا ساعت ۱۰ شب ۱۰ ژانویه، حدود دو هزار خانواده دیگر خانه‌های خود را ترک کرده‌اند و بیش از ۹۰٪ آنها به شهر عفرین و روستاهای اطراف آن، پناه برده‌اند.

گزارش تاکید کرده است که بنیاد خیریه بارزانی در روزهای ۹ و ۱۰ ژانویه، کارزار گسترده‌ای برای تامین نیازمندی‌های اولیه آوارگان آغاز کرده است که در مجموع پنج هزار و ۵۷۳ نفر را پوشش داده و شامل وعده‌های غذایی گرم، پتو و لحاف، وسایل آشپزی، معالجه بیماران و تامین دارو و انجام فعالیت‌های تفریحی برای کودکان، بوده است.

گزارش از احتمال قرار گرفتن آوارگان در شرایط دشوار آب و هوایی در فصل زمستان هشدار داده است، به خصوص که بیشتر آنها زنان و کودکان و سالمندان هستند و به مناطق کوهستانی پناه برده‌اند.

بنیاد خیریه بارزانی، از کمبود پناهگاه، وسایل گرمایشی، خطرات مربوط به سلامت در فصل سرما و وخامت وضعیت روانی کودکان و زنان هشدار داده و توضیح داده است که پناه بردن بیش از ۲۲ هزار خانواده آواره به عفرین، آن شهر را تحت فشار قرار داده است.

این بنیاد اعلام کرده است که در نظر دارد برای روز ۱۲ ژانویه، تعداد وعده‌های غذایی گرم را به سه هزار وعده افزایش دهد و تیم‌های پزشکی سیار را برای حمایت از مراکز بهداشتی روستاها و اردوگاه‌ها روانه کند. همچنین برای تامین خوراک و وسایل نظافتی برای دو هزار خانواده، یک انبار ویژه ایجاد کند.

ب.ن