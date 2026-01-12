2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – کنفدراسیون جامعه کوردستانی با هدف رویارویی با وضعیت دشوار انسانی در عفرین، فراخوان اضطراری برای همه خیرین و جامعه کوردستانی در سراسر جهان منتشر کرد، تا از طریق بنیاد خیریه بارزانی کمک‌های بشردوستانه به آسیب‌دیدگان و آوارگان آن منطقه ارسال کنند.

این در حالی است که مردم عفرین به علت سرمای شدید و پناه بردن شمار زیادی از خانواده‌های آواره حلب به آن شهر، تحت فشار قرار گرفته‌اند، به طوریکه تامین نیازمندی‌های آوارگان در حد توان آنها نیست.

بنیاد خیریه بارزانی، در عفرین و حلب، نقش اساسی در امدادرسانی به آوارگان ایفا کرده است و از خانواده‌های آسیب‌دیده منطقه حمایت می‌کند.

کنفدراسیون جامعه کوردستانی، تاکید کرد که مسئله عفرین در حال حاضر قبل از آنکه نظامی یا سیاسی باشد، یک مسئله انسانی است و برای برطرف کردن آن به مسئولیت‌پذیری عمومی نیاز دارد.

این کنفدراسیون از همه درخواست کرده است که به طور رسمی از بنیاد خیریه بارزانی حمایت کنند و از رسانه‌ها خواست که حساب‌های بانکی آن بنیاد را همرسانی کنند، تا بیشترین افراد بتوانند در انجام این وظیفه میهنی مشارکت کنند.

همچنین خاطرنشان کرده که همرسانی این فراخوان، اتخاذ موضع روشن در برابر رنج‌های مردم ما و اصلی اساسی برای تداوم کمک‌های بشردوستانه است، زیرا اکنون وقت عمل است و حفظ جان شهروندان یک مسئولیت مشترک برای همه است.

این در حالی است که جامعه کوردستانی پیش از این نیز در شرایط دشوار از آسیب‌‌دیدگان بخش‌های دیگر کوردستان هم حمایت کرده است.

ب.ن